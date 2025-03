Fact checked

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha expresado su desaprobación hacia la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, exigiendo una mejora urgente en la administración de vacunas internacionales. El PNV ha subrayado que los tiempos de espera prolongados para la aplicación de estas vacunas afectan negativamente a la salud pública y generan incertidumbre entre los ciudadanos. En este sentido, el partido socio de Gobierno de Pedro Sánchez, ha instado a la titular de Sanidad a tomar medidas inmediatas para agilizar los procesos y garantizar el acceso rápido y eficiente a estas vacunas.

La senadora de EAJ-PNV Nerea Ahedo ha apremiado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a que tome medidas para reducir el tiempo de espera para administrar las vacunas necesarias para viajar a determinados países.

En el pleno de control de este martes, Ahedo ha trasladado a la ministra de Sanidad que las citas más próximas en Gipuzkoa se están dando a seis meses vista y en Bizkaia para dentro de cuatro. «El servicio se da en forma, pero no en tiempo; no a tiempo», ha advertido.

Ahedo ha criticado que, «siendo un problema que se repite cada año, esta vez llega muy pronto y pone en riesgo los viajes de mucha gente, ya sean por turismo, trabajo, estudios o asuntos familiares». «Habrá que ser imaginativos: en ocasiones se ha ampliado plantilla, no sabemos si se va a hacer, cuándo… Vamos tarde», ha insistido, para añadir que «no vale con poner a las personas interesadas en la disyuntiva de no viajar o hacerlo desprotegidas».

De la misma manera, ha rechazado que la alternativa sea derivar esa responsabilidad al Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas, que «no son las competentes». Administrar dichas vacunas, ha recordado, «es responsabilidad del Ministerio de Sanidad del Gobierno español, dado que la Sanidad Exterior es competencia exclusiva del Estado».

«Para una competencia que tiene el Estado en Sanidad podrían esforzarse en hacerlo mejor. Si no, no tenemos problema en asumirla para Euskadi», ha asegurado Ahedo.

Vacunas para viajar al extranjero

Es natural sentir cierta aprehensión ante las reacciones y efectos secundarios de las vacunas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los beneficios superan ampliamente los riesgos. Es importante comunicar cualquier historial médico relevante al profesional de la salud antes de la administración de las vacunas para evitar posibles complicaciones. En la mayoría de los viajeros, las reacciones son leves y temporales, y los efectos secundarios son raros y transitorios. El desarrollo tecnológico en los procesos de fabricación, la calidad de los ensayos clínicos en los que se estudian y el mejor conocimiento de la acción inmunobiológica, hacen que hoy en día existan vacunas más eficaces y, por supuesto, más seguras.

Hay múltiples vacunas recomendadas para los viajeros, que son indicadas según los diferentes destinos, edad y condición particular, tal y como explican en la Asociación Española de Vacunología (AEV). También existen otros tratamientos a la hora de viajar al extranjero como es la profilaxis para la malaria que es una medicación preventiva de la enfermedad que se toma antes de viajar. Lo que es fundamental, según a AEV es seguir una serie de directrices básicas para evitar la exposición a ciertas enfermedades cuando se viaja: vigilar la higiene de alimentos y bebidas, no ingerir bebidas que no estén embotelladas y con tapón, prevenir las picaduras de mosquitos y llevar un botiquín con los medicamentos básicos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que todas las vacunas pueden tener efectos secundarios leves como dolor o hinchazón en el lugar de la inyección o fiebre leve o producir reacciones alérgicas más graves. Por eso, siempre es recomendable consultar con el médico antes de recibir cualquier vacuna o si se presenta algún síntoma después de la vacunación.