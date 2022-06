PharmaMar anuncia los ‘abstracts’ que se presentarán en el congreso de ASCO 2022

PharmaMar ha anunciado que presentará, junto con sus socios, ocho nuevos abstracts de diversos estudios clínicos con Zepzelca® (lurbinectedina) y Yondelis® (trabectedina) en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, American Society of Clinical Oncology), que se celebrará del 3 al 7 de junio de 2022 de manera virtual y presencial en Chicago (EEUU).

Entre los estudios que se presentaran, destaca el póster titulado “Analysis of patients with relapsed small cell lung cancer (SCLC) receiving single-agent lurbinectedin in the phase 3 ATLANTIS trial”, en el que se muestran los resultados de un subgrupo de 50 pacientes con cáncer de pulmón microcítico del estudio de fase III ATLANTIS que, tras haber recibido 10 ciclos con 2,0mg/m2 de lurbinectedina en combinación con doxorubicina, pasaron a ser tratados con lurbinectedina como agente único a la dosis aprobada de 3,2 mg/m2.

Los resultados muestran que estos pacientes tendieron a mantener o mejorar la mejor respuesta tumoral obtenida con la combinación al pasar a la monoterapia con lurbinectedina, incluyendo un aumento en la tasa de respuestas completas. También tuvieron una Supervivencia Global (OS, Overall Survival) favorable, con una mediana de 20,7 meses y no se identificaron nuevas señales de toxicidad.

Bajo el título “Efficacy and safety of lurbinectedin as second-line therapy in Chinese patients with small cell lung cancer: Preliminary results of a phase 1 study”, se presentarán los resultados del ensayo de fase I, en el que lurbinectedina en monoterapia ha mostrado una eficacia prometedora como tratamiento de segunda línea en pacientes chinos con cáncer de pulmón microcítico, con una tolerabilidad aceptable y un perfil de seguridad manejable.

También se presentarán los resultados del ensayo de fase I de lurbinectedina en combinación con inmunoterapia. Este póster, titulado “A phase 1/2 trial of lurbinectedin (L) in combination with pembrolizumab (P) in relapsed small cell lung cancer (SCLC): The LUPER study”, muestra los resultados de la fase I de este ensayo, en el que se comprueba un perfil de seguridad manejable y una actividad antitumoral preliminar de la combinación de lurbinectedina con pembrolizaumab en segunda línea para los pacientes de cáncer de pulmón microcítico recurrente, y cuya fase de expansión ya está en curso.

Por último, en cuanto a lurbinectedina, se presentarán los datos de la cohorte de pacientes con cáncer de mama asociado a BRCA1/2 del ensayo de fase II con lurbinectedina como agente único. El póster “Lurbinectedin in patients with pretreated BRCA1/2-associated metastatic breast cancer: Results from a phase II basket study” confirma la actividad de lurbinectedina previamente observada en esta indicación.

Cabe destacar también los nuevos resultados de trabectedina. El Dr. Alessandro Gronchi, del Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori (Italia) hará una presentación oral del abstract titulado “Neoadjuvant chemotherapy in high-risk soft tissue sarcomas: Results of the expanded cohort of myxoid liposarcoma of the randomized clinical trial from the Italian Sarcoma Group (ISG), the Spanish Sarcoma Group (GEIS), the French Sarcoma Group (FSG), and the Polish Sarcoma Group (PSG)”, en la que presentará los resultados de eficacia de trabectedina en liposarcoma mixoide de alto grado. Gracias a los resultados previos obtenidos en este estudio, las Guías de ESMO incluyeron en 2021 trabectedina como opción de tratamiento con este subtipo de sarcoma.