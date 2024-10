Fact checked

Vivir con obesidad es más que cambiar la talla de una camiseta y es fundamental que esta enfermedad sea entendida por toda la sociedad y tratada por profesionales sanitarios. Según un estudio presentado recientemente, 4 de cada 10 personas con obesidad no tienen incluido en su historia clínica este diagnóstico de la enfermedad. Partiendo de estas premisas, Lilly ha presentado el road trip de El Peso de lo Invisible, un punto de información itinerante que recorrerá 6 ciudades españolas –Barcelona, A Coruña, Valencia, Málaga, Sevilla y Madrid– para que la población conozca mejor la obesidad y que cuenta con el aval de la Sociedad Española para el Estudio de Obesidad (SEEDO) y de la asociación de pacientes ABHíspalis.

En el interior del vehículo se llevarán a cabo pruebas gratuitas no invasivas de análisis de la composición corporal, mediante bioimpedancia, y de fuerza muscular con dinamómetro, a todas aquellas personas que deseen conocer su composición corporal. Las pruebas estarán realizadas por médicos -especialistas en Endocrinología- y nutricionistas o profesionales de Enfermería que atenderán de forma personalizada a las personas interesadas.

«Desde Lilly trabajamos para visibilizar los problemas a los que se enfrentan las personas con obesidad en su día a día, para que se conozca mejor qué es esta enfermedad y las consecuencias que conlleva», explica Rosemarie Neipp, directora de Asuntos Públicos y Pacientes de Lilly.

Esta iniciativa arranca el 23 de octubre y estará en ruta hasta el 30 de noviembre. A ella se han sumado personalidades tan relevantes como la deportista Paula Leiton, la periodista Toñi Moreno, la modelo y actriz Marisa Jara, la divulgadora científica Boticaria García y el creador de contenido Pichifit.

Enfermedad compleja y crónica

La obesidad es una enfermedad de elevada prevalencia, compleja, multifactorial y crónica, que se caracteriza por una acumulación de tejido adiposo disfuncional que impacta en la salud y se asocia con la aparición de múltiples complicacione.

«La obesidad afecta a 1 de cada 5 adultos en España2 y, aunque tenemos que trabajar en su prevención, no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad de abordarla en la consulta, en aquellas personas que ya presentan esta situación, y cuánto antes lo hagamos, más eficaces seremos», explica el Dr. Cristóbal Morales, vocal de SEEDO y especialista en Endocrinología y Nutrición, responsable de la Unidad Salud Metabólica, Diabetes y Obesidad en el Hospital Vithas Sevilla.

En el desarrollo de obesidad influyen múltiples factores como son: la genética, el ambiente, el estilo de vida, el estrés, los medicamentos y otras patologías. Todos y cada uno de estos factores pueden interactuar entre sí y alterar la regulación del apetito, el metabolismo, la composición corporal y la distribución de la grasa en el organismo.

Las personas que viven con esta enfermedad pueden sentirse atrapadas después de intentos fallidos de pérdida de peso debido a factores que están fuera de su control o pueden encontrarse en un ciclo de perdida y recuperación de peso. Al tratar de mantener la pérdida de peso, la resistencia biológica puede generar un incremento de la sensación de apetito (hambre), disminuir la sensación de saciedad y otros cambios en el metabolismo; es decir, una serie de procesos que pueden ir en contra de los esfuerzos de pérdida de peso de la persona.

En palabras de la farmacéutica, nutricionista y divulgadora científica Boticaria García: «las personas con obesidad tienen que saber que hay cuestiones que impiden la pérdida de peso. Es importante que entiendan que no todos los factores están bajo su control y que conozcan la resistencia biológica de su cuerpo para frenar la pérdida de peso».

El estigma asociado a la obesidad

Las personas con esta enfermedad a menudo están sujetas al estigma y la discriminación tanto en el ámbito social como en el sanitario. La discriminación y el estigma (incluido el estigma autodirigido mediante el cual las personas se culpan a sí mismas) se asocian con mala salud mental, mala calidad de vida, alimentación poco saludable y sedentarismo, entre otros problemas.

«Las personas que convivimos con obesidad necesitamos que se deje de ver la obesidad como algo estético y que se vea como una cuestión de salud, que necesita ser abordada de forma integral por los profesionales sanitarios y entendida por la sociedad en general. Es una enfermedad crónica y multifactorial que no se elige y que no tiene que ver con la fuerza de voluntad o con no cuidarse», indica Fede Moya, representante de la asociación de pacientes ABHíspalis.