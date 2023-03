El papel de la Enfermería en el cuidado del paciente con Insuficiencia Cardiaca

Fact checked

En España, la insuficiencia cardiaca afecta a un 1,89% de la población de 18 años o más, alcanzando los 770.000 pacientes 1. En los últimos años, tanto la prevalencia como la incidencia, que es de 2,78 casos por 1.000 personas al año, se han mantenido estables, aunque con un ligero aumento 1. Sin embargo, la prevalencia en octogenarios se dispara hasta el 9%, siendo una de las principales causas de ingresos hospitalarios a partir de esa edad 1.

Los síntomas de esta enfermedad pueden variar considerablemente de una persona a otra. Existen señales que alertan de la presencia de la patología: sufrir alguna enfermedad cardiovascular previa, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad renal crónica (ERC) 2, apnea del sueño, consumo de alcohol y/o tabaco, obesidad y/o sedentarismo 3. Aunque la insuficiencia cardiaca no tiene cura, es importante realizar un adecuado abordaje de la enfermedad para mantener estos síntomas bajo control y tener una buena calidad de vida.

Según las guías de práctica clínica, se recomienda la atención de los pacientes por parte de equipos multidisciplinares que estén formados al menos por cardiólogos/internistas y enfermeros especializados en insuficiencia cardiaca, implicando en todo momento al equipo de Atención Primaria 4. El objetivo de los profesionales es mejorar el pronóstico de los pacientes, su calidad de vida e intentar evitar los reingresos en la medida de lo posible. Por ello, además de la optimización de los tratamientos, es fundamental educar a los pacientes, que conozcan su enfermedad, signos y síntomas, así como manejarlos y saber cómo actuar ante una posible descompensación.

En este sentido, desde Enfermería es necesaria la educación de los pacientes y cuidadores en su convivencia con la enfermedad. En las fases iniciales del tratamiento, se lleva a cabo un seguimiento estrecho de los pacientes con insuficiencia cardiaca, en las que la detección precoz de descompensaciones y la educación en el autocuidado son básicas para evitar los reingresos, muy frecuentes durante el primer mes del diagnóstico. Así mismo, en esta fase, las enfermeras especializadas en insuficiencia cardiaca, participan en la titulación de los fármacos modificadores del pronóstico, con el objetivo de alcanzar de manera precoz las dosis recomendadas por las guías de práctica clínica.

Además, los enfermeros son el contacto más rápido y directo para los pacientes que ya son seguidos por el equipo multidisciplinar, tanto a través de las consultas como de los hospitales de día. En este sentido, también prestan un gran apoyo psicológico, dentro de sus competencias.

En las Unidades Avanzadas de Insuficiencia Cardiaca, desarrolladas con la intención de sistematizar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento clínico de los pacientes con IC, la enfermera especializada en esta patología es fundamental en la atención a pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada, tanto en el caso de trasplante cardiaco, donde la labor educativa es fundamental, como en el caso de las asistencias de larga duración donde, además de la educación, el manejo del dispositivo y las curas del driveline son parte esencial de los cuidados.

Formación de la Enfermería en Insuficiencia Cardiaca

Es fundamental que la Enfermería tenga acceso a formación de calidad para que puedan mantenerse actualizados en las novedades y recomendaciones. Además, la formación sirve como punto de encuentro con especialistas del área con los que establecer redes de contacto que permitan mejorar no solo a nivel individual, sino plantear mejoras y trabajo en equipo que posibiliten avances para todo el colectivo de esta patología.

Por este motivo, la Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC), en colaboración con AstraZeneca, ha puesto a disposición de las enfermeras especializadas en insuficiencia cardiaca el curso de Cuidados del Paciente con Insuficiencia Cardiaca, que tendrá lugar del 22 de mayo al 23 de junio de este año, cuyo objetivo es proporcionar al personal de Enfermería conocimientos específicos teóricos y habilidades prácticas para afrontar con seguridad los problemas que se presentan durante la trayectoria del paciente con esta patología. De esta forma, se centrarán durante el curso en los estadios evolutivos del paciente, su educación sanitaria, las complicaciones a las que puede hacer frente el paciente con insuficiencia cardiaca y la capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinario.

Asimismo, este año se está desarrollando la Segunda Edición del Máster de Enfermería en Insuficiencia Cardiaca. Esto supone un gran avance en este campo, ya de por sí complejo, sujeto a constantes actualizaciones, que hacen imprescindible una formación continuada de calidad que permitan abordar la fisiopatología de la enfermedad de forma integral: los tratamientos, el autocuidado, la educación a pacientes y cuidadores, terapias avanzas, apoyo psicosocial y cuidados paliativos, todo ello con la intención de mejorar la atención de los pacientes con insuficiencia cardiaca.

Amada Recio Platero, Enfermera de IC del Hospital Clínico de Valladolid y vocal del Grupo de IC de la AEEC.

Referencias:

1. Antoni Sicras-Mainar et al. “Epidemiología y tratamiento de la insuficiencia cardiaca en España: estudio PATHWAYS-HF”. Revista Española de Cardiología 2020. https://doi.org/10.1016/j.recesp.2020.09.014

2. Jiang He et al. “Risk Factors for Heart Failure in Patients With Chronic Kidney Disease: The CRIC (Chronic Renal Insufficiency Cohort) Study”. Journal of American Heart Association 6 nº5 (2017). http://dx.doi.org/10.1161/ JAHA.116.005336

3. El Idioma del Corazón. Disponible en https://elidiomadelcorazon.es

4.Guía ESC 2021 sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica. Guías de práctica clínica. Vol, 75. Núm.6. junio 2022. https://www.revespcardiol.org/es-guia- esc-2021-sobre-el articulo-S0300893221005236