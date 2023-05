Fact checked

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el fin de la emergencia internacional por el brote de viruela del mono o símica, tras diez meses activada, y que ha afectado al menos a 87.000 personas en 111 países, con 140 fallecidos.

«Ayer se reunió el Comité de Emergencia para el mpox y acordó un nuevo plan, y me recomendó que el brote internacional de mpox ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo, y me complace declarar que el mpox ya no es una emergencia de salud pública a nivel mundial», ha anunciado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Me complace declarar que la mpox ya no es una emergencia internacional, pero como ocurre con la covid-19, eso no significa que haya dejado de ser un desafío para la salud pública», destacó hoy Tedros, quien cree que «el virus aún afecta a comunidades de todas las regiones, incluida África», donde la enfermedad es endémica.

Durante el último mes se han declarado 200 casos en todo el mundo, lo que implica un descenso del 34%. Por regiones, América acabó como la zona con más contagios, con más de 59.000 casos, seguida de Europa (25.000) y África con 1.500. Por países, el listado fue el siguiente: Estados Unidos (30.154), Brasil (10.940), España (7.551), Francia (4.146), Colombia (4.090), México (4.010) y Perú (3.800).

