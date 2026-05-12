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Un nuevo medicamento oral está despertando expectativas entre nefrólogos por su capacidad para reducir de forma sostenida la presión arterial en pacientes con hipertensión resistente y enfermedad renal crónica, dos patologías estrechamente relacionadas y especialmente difíciles de tratar.

El fármaco, llamado Baxdrostat, pertenece a una nueva generación de medicamentos que actúan bloqueando la acción de la endotelina-1, una molécula responsable del estrechamiento de los vasos sanguíneos y del aumento de la presión arterial. Los resultados de varios ensayos clínicos internacionales muestran que el tratamiento consigue reducir la tensión incluso en personas que ya toman múltiples medicamentos antihipertensivos sin lograr un control adecuado.

La hipertensión resistente afecta a millones de personas en el mundo. Se diagnostica cuando la presión arterial permanece elevada a pesar de utilizar al menos tres fármacos distintos, incluidos diuréticos. El problema es aún más grave en pacientes con enfermedad renal crónica, ya que la hipertensión acelera el deterioro de los riñones y aumenta significativamente el riesgo de infarto, ictus e insuficiencia cardíaca.

Cómo funciona el nuevo tratamiento

Aprocitentan actúa sobre los receptores ETA y ETB de la endotelina, una sustancia considerada uno de los vasoconstrictores naturales más potentes del organismo. Al bloquear ambos receptores, el medicamento favorece la relajación de los vasos sanguíneos y mejora el control de la presión arterial.

Los datos más relevantes proceden del ensayo clínico internacional PRECISION, un estudio fase 3 realizado en 22 países con 730 pacientes con hipertensión resistente. Los participantes recibieron aprocitentan junto a su tratamiento habitual y fueron seguidos durante casi un año.

Los investigadores observaron una reducción significativa y mantenida de la presión arterial sistólica en comparación con placebo. El efecto apareció en apenas dos semanas y se mantuvo estable a largo plazo. Cuando algunos pacientes suspendieron el medicamento durante la fase final del estudio, la presión arterial volvió a elevarse, lo que reforzó la evidencia de su eficacia sostenida.

Beneficio especial en pacientes renales

Uno de los hallazgos que más interés ha despertado es el efecto especialmente favorable en personas con enfermedad renal crónica avanzada. Según análisis posteriores del estudio, los pacientes con daño renal y albuminuria —presencia de proteínas en la orina, indicador de deterioro renal— obtuvieron una reducción más marcada de la presión arterial.

Los expertos consideran que este aspecto es especialmente relevante porque la hipertensión resistente y la insuficiencia renal suelen alimentarse mutuamente: cuanto peor funciona el riñón, más difícil es controlar la presión arterial, y viceversa.

Además, aprocitentan mostró capacidad para reducir la albuminuria aproximadamente un 30 %, un dato que podría sugerir también un efecto protector sobre el riñón.

El primer avance importante en décadas

Especialistas en hipertensión destacan que el medicamento representa uno de los avances más importantes en este campo en más de 30 años. De hecho, fue aprobado en Estados Unidos en 2024 y posteriormente autorizado en Europa, Reino Unido y Canadá para pacientes con hipertensión resistente.

En Canadá se comercializa bajo el nombre de JERAYGO y está indicado para adultos cuya presión arterial sigue elevada pese al uso combinado de al menos tres antihipertensivos.

Riesgos y precauciones

Aunque los resultados son prometedores, los investigadores subrayan que el medicamento no está exento de efectos secundarios. El principal problema detectado fue la retención de líquidos y la aparición de edema, especialmente con dosis más altas. En algunos casos fue necesario suspender el tratamiento.

Aun así, los expertos consideran que el balance beneficio-riesgo es favorable en pacientes con hipertensión resistente de alto riesgo cardiovascular, especialmente aquellos con enfermedad renal crónica, diabetes o daño vascular avanzado.

El desarrollo de aprocitentan también abre la puerta a una nueva estrategia terapéutica centrada en la vía de la endotelina, un mecanismo biológico que hasta ahora apenas había sido aprovechado en el tratamiento de la hipertensión arterial.