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La evidencia científica sigue desmontando la idea de que los efectos de la mala alimentación en la infancia son solo temporales. Un reciente estudio liderado por la University College Cork ha revelado que consumir comida rica en grasas y azúcares en etapas tempranas de la vida puede dejar una huella duradera en el cerebro, incluso años después de haber abandonado esos hábitos. El hallazgo refuerza una preocupación creciente entre los expertos: lo que comen los niños no solo influye en su salud física, sino también en cómo funcionará su cerebro en el futuro.

La investigación, desarrollada en el centro APC Microbiome Ireland y publicada en Nature Communications, se centra en cómo la dieta temprana afecta a los circuitos cerebrales relacionados con la alimentación. Los científicos comprobaron que una dieta alta en grasas y azúcar durante la infancia altera de forma persistente el funcionamiento del cerebro, especialmente en áreas como el hipotálamo, clave en el control del apetito y el equilibrio energético.

Un impacto que no desaparece con el tiempo

Uno de los aspectos más llamativos del estudio es que estos cambios no desaparecen aunque la dieta mejore más adelante. Incluso cuando el peso corporal se normaliza, el cerebro sigue mostrando alteraciones en la forma en que regula el hambre y la saciedad. Esto sugiere que los efectos de la comida basura son más profundos de lo que se pensaba: no se limitan al metabolismo o al aumento de peso, sino que afectan directamente a los mecanismos cerebrales que guían la conducta alimentaria.

En concreto, los investigadores observaron cambios duraderos en el comportamiento alimentario en modelos experimentales: los individuos expuestos a dietas poco saludables en etapas tempranas tendían a mantener patrones de consumo menos equilibrados en la edad adulta. Esto refuerza la idea de que la infancia es un periodo crítico en el que se configuran las preferencias alimentarias y los circuitos neuronales asociados.

El papel clave del microbioma

Otro de los hallazgos más innovadores del trabajo está en relación con el papel del microbioma intestinal, el conjunto de microorganismos que habitan en el sistema digestivo. Los investigadores descubrieron que intervenir sobre estas bacterias —mediante probióticos específicos o fibras prebióticas— puede mitigar algunos de los efectos negativos de una mala dieta temprana.

Este vínculo entre intestino y cerebro, conocido como eje intestino-cerebro, se ha convertido en una de las áreas más prometedoras de la neurociencia. En este caso, los resultados sugieren que modificar la microbiota podría ayudar a «reprogramar» parcialmente los efectos de una alimentación poco saludable en la infancia, abriendo la puerta a nuevas estrategias terapéuticas.

Un entorno que favorece el problema

El estudio también pone el foco en el contexto actual: los niños están cada vez más expuestos a alimentos ultraprocesados, presentes en celebraciones, actividades escolares o incluso como recompensa. Esta normalización de la comida rica en grasas y azúcares contribuye a consolidar hábitos difíciles de revertir.

En conjunto, los investigadores subrayan que la alimentación en los primeros años de vida tiene un impacto mucho más profundo de lo que se creía. No sólo influye en el cuerpo, sino que puede moldear el cerebro y el comportamiento a largo plazo, lo que convierte la dieta infantil en un factor clave para la salud futura.