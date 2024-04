Fact checked

La Sanidad Española se encuentra en un momento de inflexión tan importante que cualquier movimiento político puede contribuir tanto a apuntalarla como a degradarla y a la ministra de Sanidad, Mónica García, lo único que le preocupa estos días es arremeter contra el programa de televisión Masterchef por el trato que dio el presentador Jordi Cruz a una concursante que abandonó voluntariamente el programa por no «estar bien» y primar el bienestar emocional porque es «valiente» y no «egoísmo», sentencia.

Tras más de dos años de espera para aprobar la Ley de ELA, listas de espera en todo el país sin freno o la espera de más de 3 años para recibir los más punteros tratamientos para distintas patologías graves en España, a Mónica García, le resulta esencial preocuparse porque «no se prioriza el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos» de una concursante en un reality. No es egoísmo, sino una decisión valiente. Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos», ha escrito la titular de Sanidad en su cuenta «X».

Junto al post, la ministra ha subido el vídeo del momento en el que Tamara, una de las concursantes del programa, comunica su decisión de dejarlo porque hay momentos en los que se siente «más y menos cómoda con la situación y con la experiencia». «Tengo claro que muchos de mis compañeros se lo merecen mucho más que yo, y no me veo en la final, así que me voy, me despido», informó.

«Me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma la dinámica en la que no estoy bien. Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo», argumentó la aspirante, que afirmó estar «constantemente nerviosa» por «la tensión, la presión…».

Decisión que no gustó especialmente a uno de los presentadores, el cocinero Jordi Cruz, que le espetó: «Yo no te haría ninguna pregunta, solo te diría muy bien, ciao. Le has quitado la oportunidad a gente», tras lo cual le pide el delantal y concluye acercándose a Tamara y mostrándole «su puerta».

Listas de espera, Atención Primaria…

La sanidad española tiene problemas de calado y se debe gobernar para ayudar a que las Comunidades Autónomas, que son las que tienen esta competencia, cuenten con apoyo y recursos necesarios para mejorar el sistema sanitario y se den las mejores prestaciones a los ciudadanos. La opinión de la ministra con respecto a un programa televisivo o la obsesión con la Comunidad de Madrid dice mucho de la nueva titular de este ministerio, que es la sexta ministra de Sanidad desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018.

Esta semana Europa aprobaba un nuevo tratamiento para el mieloma múltiple y los tiempos en llegar a España de este tipo de medicamentos es de tres años, algo injustificable. Atención primaria, la necesidad de más médicos y enfermeras en Sanidad también son prioridades que no se están atendiendo lo suficiente.