Hace no muchos años, debido al estilo de vida tan estresante al que estamos sometidos, buscábamos productos que prometiesen belleza en tiempo récord, pero afortunadamente, hoy en día los profesionales hemos conseguido prevalecer el uso de tratamientos frente al uso de productos flash.

Si al estrés le sumamos un ambiente de contaminación, malos hábitos alimenticios y el uso de productos cosméticos agresivos, se favorece la proliferación de patógenos causando una alteración en la flora bacteriana, provocando así desequilibrios en nuestro cabello como la aparición de caspa, exceso de sebo o un cabello débil y desprotegido.

La salud capilar es la mejor expresión de belleza, por ello es importante que el desarrollo de los productos este enfocado en aportar salud al cabello desde el interior prestándole especial importancia al cuero cabelludo para mantener una microbiota óptima que preserve un cabello lo más sano posible.

Al igual que no resulta extraño visitar a un dermatólogo cuando queremos cuidar de la mejor manera nuestra piel, no debemos poner en duda la necesidad de acudir a la figura de un peluquero para conocer la exigencias y necesidades de tu cabello. A veces, por no decir la mayoría, es necesario un estudio tricológico profundo y profesional que nos dé la información real sobre los cuidado y productos que necesita nuestro pelo.

Tras largos periodos de estudio hemos logramos utilizar de manera consciente el poder que nos ofrece la naturaleza para crear productos sostenibles y de origen natural con la más alta eficacia. Conseguir cosméticos de calidad y respaldados por una eficacia green es el resultado

de la perfecta sinergia entre ciencia y naturaleza.

La tendencia por consumir productos con un alto porcentaje en ingredientes naturales ha incrementado la oferta de tratamientos green aunque no todos lo sean. Es importante verificar que los tratamientos que estamos aplicando en nuestro cabello sea lo que dice ser, y para ello las certificaciones oficiales son la mejor prueba de ello.

Si hablamos de salud capilar lo primero que tendemos a evitar son las coloraciones, pero si apuestas por tratamientos de color no renunciarás a un cabello sano. No por teñir tu cabello vas a estropearlo, siempre y cuando se utilicen productos responsables que no alteren el equilibrio del cuero cabelludo y la fibra capilar del cabello. Hoy en día podemos encontrar

coloraciones veganas formuladas con un alto porcentaje de ingredientes naturales de los que extraen sus más beneficiosos principios activos garantizando la máxima calidad sin renunciar a un color con increíbles resultados.

Para mantener el color como «recién hecho» y espaciar las citas de color, lo ideal es utilizar productos formulados con antioxidantes y libres de SLS y SLES. Utilizar un exceso de producto o productos en exceso también puede incidir de manera negativa sobre la salud de nuestro cabello. De vez en cuando es necesario detoxificar el cuero cabelludo; a través de una exfoliación que ayude a eliminar las células muertas y las sustancias químicas que han podido acumularse, facilitaremos el drenaje y la oxigenación del tejido.

Dani Massip

Director técnico de Kemon