El pelo fino es uno de los más complicados de llevar, porque a veces parece lacio y sin vida. suele ser más débil, sensible y se rompe con mayor facilidad. Por esto debe mantenerse mucho más. y en la época estival, la cosa puede ir a peor. ¿Cómo es la mejor manera de cuidar el pelo fino en verano?

Para esto se necesita no solamente hidratación si no intentar que haya más volumen y no siempre es fácil de conseguir.

La manera de cuidar el pelo fino en verano

Usar productos específicos para el cabello fino

El centro Blow Dry Bar explica que es mejor evitar los productos con exceso de siliconas y productos pesados y optar por algún champú orgánico, sin sulfatos y con propiedades antioxidantes y nutritivas. Lo que está claro es que debemos apostar por aquellos productos indicados para el pelo fino.

Acondicionador

Sin abusar de él para que el cabello no se engrase, es importante aplicarlo porque este tipo de pelo se estropea antes y está quebradizo. El acondicionar consigue reestructurarlo y darle vida.

Cepillos suaves

Como es un pelo que se rompe con mucha facilidad, entonces debemos usar cepillos suaves de cerdas naturales.

Fuera planchas y secadores

Estas herramientas para el cabello lo que hacen es debilitar el cuero cabelludo y provocar el adelgazamiento del cabello. Aunque si es inevitable, para proteger el cabello y obtener volumen y fijación, hay productos prebase que ofrecen beneficios para uso con secador. Están elaborados con ingredientes de origen natural, que reduce el tiempo de secado y deja el cabello perfectamente preparado para peinarlo.

La temperatura del agua

Al lavar el pelo no es lo mismo hacerlo con agua fría que caliente. Los expertos del centro aconsejan lavar el cabello con agua tibia.

Ir a un salón de confianza

Lo ideal es decantarse por mechas o reflejos para dar una sensación de mayor volumen. No se recomienda decolorar los cabellos finos porque esta técnica daña mucho la fibra del cabello.

Masajes

Y antes de ir a dormir, es recomendable realizar suaves masajes circulares con la yema de los dedos sobre todo en el cuero cabelludo.

Comer bien

Todo esto complementad con una dieta equilibrada y variada, rica en proteína y vitamina B. entre los alimentos que se recomienda para que el pelo esté cada vez más fuerte están los huevos, la leche, las carnes, frutas, verduras, frutos secos, etc.

Tratamientos para cabello fino

Pregunta en tu centro sobre qué tipo de tratamiento se puede establecer en un cabello más débil para que esté mas fuerte y sano. Es posible.