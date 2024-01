Fact checked

El Ministerio de Sanidad argumentó, el pasado día 10 enero, que la orden por la que se debía imponer el uso de mascarilla en los centros de salud estaba motivada por la alta incidencia de la epidemia de la gripe y que se mantendría hasta que los datos de la infección de los virus respiratorios, remitieran. Se estableció del mismo modo que si los datos mantenían bajadas durante dos semanas seguidas, se podría levantar su obligatoriedad y pasar a la recomendación de su uso.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha indicado que el Gobierno regional acordará la retirada de la obligación de uso de mascarilla en centros de salud y hospitales en cuanto se cumplan los plazos -posiblemente el martes-, ya que lleva dos semanas de descenso en la incidencia de infecciones respiratorias agudas y la previsión es que este indicador siga bajando.

Así lo ha explicado durante una visita al Centro de Enfermedades Inflamatorias Mediadas por la Inmunidad (CEIMI), perteneciente al Hospital público Universitario Gregorio Marañón, en la que ha subrayado que esta medida se adoptará «en cuanto en Madrid se cumpla con la orden de Sanidad», con un descenso en la incidencia de infecciones respiratorias agudas de dos semanas consecutivas tras la entrada en vigor de la medida, el miércoles de la semana pasada.

«Hemos pasado de 863 casos de infección respiratoria por 100.000 habitantes, en estos casos están todas las infecciones respiratorias, incluso esos leves catarros que podemos tener, a tener esta semana 805 casos y en la anterior también había bajado», ha destacado la máxima responsable de la Sanidad madrileña, que se ha mostrado convencida de que la tendencia descendente continuará la próxima semana.

Cuando se confirme ese dato y se cumpla el plazo, ha explicado, la mascarilla pasará a ser de uso recomendado, con un llamamiento para su uso responsable «en todas aquellas situaciones que puedas tener síntomas respiratorios», población vulnerable y mayores.

Hospitalizaciones a la baja

Las hospitalizaciones por gripe han bajado más de 30 % en España con el aminoramiento de la onda endémica, pero siguen siendo altas por esta enfermedad y otros virus respiratorios en vulnerables y mayores de edad, por lo que los expertos instan a no bajar la guardia frente a una sobrecarga asistencial que no solo afecta a España, sino también en otros países europeos.

La epidemia de gripe marca un descenso en España al acumular dos semanas consecutivas en los casos que diagnostica la Atención Primaria, dato de referencia para medir la magnitud de la onda, lo cual empieza a trasladarse a los hospitales, según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), que publica el Instituto de Salud Carlos III con datos de del 8 al 14 de enero.

Sin embargo, expertos y sociedades médicas como la Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) llaman a mantener la guardia porque, si bien han disminuido los pacientes con patología banal, los ingresos por gripe y otros virus respiratorios siguen tensionando el sistema de salud y lo harán unas semanas más.

Y es que esta situación no es propia solamente de España, sino también del entorno europeo, que en esta temporada invernal registra una confluencia de virus respiratorios que ha complicado el panorama hospitalario, como ha avisado esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las hospitalizaciones por gripe en la región europea, según datos difundidos esta semana, han aumentado un 58 % en los primeros quince días del año y los ingresos en cuidados intensivos un 21 %, con una afectación mayor en mayores de 65 años y niños, lo que ha provocado que la OMS pida que los sistemas de salud europeos estén preparados ante un eventual aumento en casos en las próximas semanas.