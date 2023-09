Lo que de verdad le pasa a tu cuerpo si bebes tres litros de agua al día para adelgazar

Fact checked

El agua es realmente saludable y nos ayuda a llevar una dieta mucho más equilibrada. Hay quienes beben mucha más agua cuando quieren adelgazar por esa sensación de saciedad a la hora de tomar más comida. Pero, esto no siempre es cierto: qué le pasa a tu cuerpo si bebes tres litros de agua al día para adelgazar.

Lo cierto es que beber grandes cantidades de agua no hace que adelgacemos si no que hay que hacer otras cosas como dieta, ejercicio y lo que nos marquen los profesionales.

Qué le pasa a tu cuerpo si bebes tres litros de agua al día para adelgazar

Según este estudio, en el participaron jóvenes, se dio a conocer que beber 500 mililitros de agua hacía que se aumentara el gasto energético en reposo en un 24%. Tal efecto, a priori bueno, duró una hora, por lo que los efectos no probaron que beber agua sea una de las consecuencias de adelgazar. Al final el número de calorías quemadas es muy poco.

Cuando hablamos de beber más agua de la normal para adelgazar, la ciencia no tiene claro qué sucede ni que esto sea realmente cierto.

Si bien es verdad que el agua llena el estómago, no hay estudios probados que indiquen que quienes beben mucha más agua que otros cuando adelgazan realmente pierden más quilos.

Así se espera que nuevos estudios puedan averiguar si esto es posible.

Qué hacer para adelgazar

Mientras, además de beber abundante agua siempre por encima de otras bebidas y dejando de lado las gaseosas, el alcohol, y la cafeína, hay que seguir los pasos de un dietista o nutricionista o del médico general.

Es factible tomar determinados alimentos saciantes, como los frutos secos o fruta, que siempre es más saludable y permite que no ingiramos más comida, especialmente aquella repleta de azúcares o grasa.

Otra cosa es incorporar alimentos ricos en fibra que regulan el intestino y permiten que podamos ir al baño de forma asidua.

Fuera sedentarismo

Con todo ello no solo debemos comer bien y controlar qué comemos y bebemos, si no alejarnos del sedentarismo. Porque si no nos movemos, tampoco podremos adelgazar. En este caso, se aconseja comer correctamente y llevar un estilo de vida sano. Esto pasa por hacer deporte diario o al menos varias veces a la semana.

En todo caso, si uno quiere adelgazar es mejor que, antes de probar cualquier tipo de dieta sin que esté probada, vaya al especialista.