De esta forma puedes leer un medidor de agua

Hay servicios que son indispensables para nuestra vida, y saber cuánto uso hacemos de cada uno de ellos es importante para conocer nuestros gastos mensuales o anuales. Saber cómo leer un medidor de agua podría ayudarte a controlar tus cuentas.

No importa cuánto utilices los grifos y la ducha de casa, la verdad es que consumimos mucha más agua de la que creeríamos. Solemos pensar que somos cuidadosos con este bien escaso, pero la mayoría desperdiciamos cientos de litros todas las semanas.

Aprende a leer un medidor de agua, paso a paso

Si te has propuesto necesitar menos agua en tu día a día, lo primero que tienes que hacer es aprender a leer tu medidor de casa. Hacerlo es fácil, pero a casi nadie se le ha explicado correctamente cuál es el proceso y eso puede causar errores y/o confusiones.

En el caso de los medidores de Cicasa, por tomar un ejemplo, el consumo de agua potable se mide en m3 y poseen una ventanilla, ubicada en la parte superior, con un total de siete dígitos. Cinco de ellos de color negro y dos de color rojo, acompañados de dos relojes con agujas integradas de color rojo. Estos elementos son imprescindibles, y la combinación de ellos permite la lectura.

Siguiendo con el mismo supuesto, si el medidor de agua indica 10 m3, debemos considerar que el consumo fue de 10.000 litros. Recordemos que 1 m3 equivale a 1.000 litros de agua consumida. Luego, los números en rojo indican las fracciones de metros cúbicos en centenas y decenas. Es decir, si el consumo fuera de 10.250 litros esos 250 litros estarían expresados en tono rojo.

Por otro lado, para averiguar los litros hay que ir a la primera aguja, marcada como x0,001. y a la última aguja que señala si la vuelta efectivamente se completó o aún no lo hizo. De acuerdo al número que exprese esa última aguja, sabremos los litros con exactitud.

¿Qué pasa con los medidores con menos agujas?

Si tiene sólo dos o tres agujas y no las siete agujas que comentábamos, su lectura es todavía más sencilla. Nada más debes recorrer los números en ellas. Estos medidores no son tan precisos, ya que refieren al consumo en m3 y cientos de litros. Dicho de otra forma, si has consumido 10.250 litros, hasta los 10.299 litros mostrará 10.200. Al pasar a 10.300, se actualizará.

¿Cuánto gastas de agua al día, semana o mes?

Para estimar tu gasto, debes establecer un plazo de tiempo y evaluar cuánto has consumido de agua en ese período.