Hospital Juaneda Miramar y Clínicas Cita firman un acuerdo para el tratamiento de las adicciones

El Dr. Josep Maria Fàbregas, director del Centre d’Investigació d’Addiccions (Cita) y Catalina Servera, gerente de Hospital Juaneda Miramar, han firmado un convenio entre centros con el objetivo de compartir programas y tratamientos clínicos a pacientes con adicciones.

Con esta colaboración, Juaneda Miramar busca implementar programas para aquellas personas que tratan de superar una adicción diagnosticada y ofrecer nuevos servicios y tratamientos en este ámbito, en colaboración con Clínicas Cita, entidad catalana de reconocido prestigio internacional en este sector.

La Unidad de Neurociencias de Juaneda Hospitales, liderada por el Dr. Miquel Munar, cuenta con una Área de Adicciones en Hospital Juaneda Miramar, atendido por un equipo multidisciplinario, compuesto por profesionales de Psiquiatría, Neurología, Medicina Interna, Neurofisiología y Psicología Clínica.

El centro Cita, reconocido como una de las mejores clínicas para el tratamiento de adicciones, dispone de diferentes instalaciones que se ajustan a la perfección a cada parte de tratamiento en pacientes con graves adicciones ya sea a las drogas y/o a adicciones conductuales (es decir, sin sustancia química).

El objeto del convenio es establecer una colaboración entre la Unidad de Neurociencias de Juaneda Miramar con los profesionales y servicios de Clínicas Cita en los que se abordarán aspectos del tratamiento que precisen ingresos prolongados para las fases de desintoxicación y deshabituación.

Tanto las partes como sus respectivos colaboradores y profesionales tienen y asumen la obligación de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información a la que recíprocamente tengan acceso la una de la otra, en salvaguarda de una exquisita intimidad de sus pacientes.

El Dr. Josep Maria Fàbregas, director de Clínicas Cita, celebró, tras la firma del acuerdo con Juaneda Miramar «la posibilidad de compartir este proyecto, en la sinergia de ambas instituciones, para facilitar acercar soluciones efectivas en el tratamiento de los trastornos adictivos». Y añadió: «El contacto personal de los equipos que conforman los profesionales de Cita y los profesionales de Juaneda Hospitales permitirá ofrecer, a partir de ahora, una solución tanto para los casos que requieren tratamiento hospitalario y ambulatorio, así como los que requieran tratamientos más prolongados en el tiempo y en la especificidad, por ejemplo, de la patología dual o los trastornos conductuales».

Por su parte, Catalina Servera, gerente de Juaneda Miramar, enfatizó que «la adicción es una enfermedad compleja, pero tratable y con estos acuerdos contribuimos a que las personas tengan opciones para su recuperación. Como organización queremos ofrecer a los usuarios un acceso rápido a la información, ya que no existe un tratamiento único que sirva para todos».

Finalmente, el Dr. Miquel Munar, responsable de la Unidad de Neurociencias, aseguró que «Juaneda Miramar apuesta de forma clara por resolver problemas actuales. Las adicciones son una realidad en línea ascendente y suponen una franca preocupación para la sociedad en general y para la asistencia sanitaria en particular. Con este acuerdo damos la posibilidad de paliar el nuevo azote agudizado aún más por la pandemia reciente».

MIQUEL MUNAR / DIRECTOR DE LA UNIDAD DE NEUROCIENCIAS DE JUANEDA HOSPITALES

«Cualquier persona de Baleares que tenga un problema de adicciones puede ser atendida en el Hospital Juaneda Miramar»

Tras la firma del convenio entre Hospital Juaneda Miramar y Clínicas CITA, el doctor Miquel Munar, director de la Unidad de Neurociencias de Juaneda Hospitales, explica las nuevas perspectivas de tratamiento de adicciones con o sin sustancia en el ámbito de la medicina privada balear.

P.- ¿Por qué hacer énfasis en este nuevo servicio?

R.- Tratamos de ofrecer lo que la sociedad necesita y en estos momentos es obvio que ha aumentado el problema de las adicciones. Sabemos que las adicciones comportamentales han aumentado y que con sustancias lo que hacen es cambiar. Se mantienen algunas drogas pero salen otras más modernas y el problema sigue siendo el mismo. Nosotros estamos ahora en dar solución a un problema que hasta ahora no se contemplaba desde la medicina privada y que afortunadamente creo que podremos solventar a nuestros pacientes con muchas garantías.

P.-¿Qué actividad desarrollan?

R.- Hasta ahora ofrecíamos la desintoxicación alcohólica. A partir de ahora vamos a tener cubiertas las necesidades de pacientes con adicciones que necesitan un dispositivo de larga estancia para, de algún modo, garantizar el éxito en su proceso de curación. Acabamos de firmar un convenio con Clínicas CITA, una corporación catalana de prestigio internacional, que reúne todos los criterios tanto clínicos como científicos, donde hacen también investigación, con profesionales de reconocida solvencia. Con este convenio nos convertimos en su centro de referencia en Baleares. Nosotros haremos aquí tratamientos a personas con adicciones comportamentales y desintoxicación de alcohol. Ahora también podremos atender pacientes con problemas de heroína, cocaína o incluso con trastorno límite de personalidad con adicción, la denominada patología dual. Para ellos esa clínica hace tratamientos muy novedosos. Lo que queremos es que cualquier persona en estas islas que tenga un problema de adicciones sepa que en Miramar le podemos atender. Nuestros profesionales podrán interactuar en un sitio u otro.

P.-¿Es un tema complejo y dinámico, verdad?

R.- Así es y de hecho otro de nuestros objetivos es ir adquiriendo experiencia, que algunos ya tenemos y aportamos. Necesitamos iniciar procesos de investigación conjuntos. Esta no es una materia que se tenga que tratar simplemente desde el punto de vista terapéutico, sino también a través de programas neurocientíficos muy avanzados que se están empezando a utilizar ahora.

P.-¿Cuáles son sus puntos más fuertes en este ámbito?

R.-En el Hospital Juaneda Miramar nos dedicaremos especialmente a las adicciones comportamentales, como son al juego o al sexo y similares, pero en estos momentos las más preocupantes son las adicciones a las redes sociales y a internet. Nuestro equipo está altamente preparado en este ámbito. Yo realizo siempre las primeras visitas y después se deriva al perfil profesional que mejor se adapta a esa necesidad. También vamos a empezar a tratar trastornos alimentarios, creando transversalidad con otras especialidades, especialmente Endocrinología.

P.-¿Qué enfoque recomendaría?

R.-Siempre he insistido en la necesidad de personalizar los tratamientos. Nosotros no tratamos a adictos, tratamos a una persona que tiene una adicción. Siempre hay particularidades que se deben contemplar, ya que de otro modo la estrategia terapéutica no es la adecuada. Ahora, con CITA abarcaremos un amplio espectro de tratamientos en el mundo de la heroína y la cocaína, y al mismo tiempo daremos cobertura a programas de deshabituación, en el caso del alcohol, que necesitan ingreso.

P.-¿Cuáles son las adicciones en estos momentos más habituales?

R.-Hay que hablar de las que conocemos. Sobre los trastornos comportamentales de los ludópatas, por ejemplo, hay muy pocos estudios fiables que digan el porcentaje de afectados. Los que sí conocemos son los que necesitan una intervención asistencial. Estas incidencias oscilan. Bajó la heroína, subió de una manera espectacular la cocaína. Cuando ésta se encareció y hubo la crisis de la pandemia, al tener menos recursos económicos, se pasó a drogas sintéticas que en estos momentos es un tema que suscita una altísima preocupación. Y es que además están fabricadas por criminales sin escrúpulos y su consumo está provocando casos de psicosis tóxicas, algunas de ellas irreversibles. Es también muy preocupante que se esté normalizando socialmente el consumo del cannabis, cuando hay estudios que demuestran que entre los adolescentes tiene efectos destructivos. Y entre las comportamentales, como ya he dicho, están las adicciones al juego, al sexo o similares, pero en estos momentos las más prevalentes son a las redes sociales y a lo que es internet.