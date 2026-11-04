La Fundación Querer, reconocida con el XXVI Premio Fundación Cofares

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La Fundación Querer ha sido reconocida con el XXVI Premio Fundación Cofares por su iniciativa TALENT for Neurodiversity, que busca identificar y potenciar las capacidades de niños con trastornos del neurodesarrollo desde edades tempranas.

TALENT for Neurodiversity es una herramienta digital accesible basada en una prueba adaptada que permite conocer mejor las habilidades de cada niño y orientar el trabajo educativo de forma personalizada. La propuesta reúne la experiencia de la Fundación Querer, el rigor científico de la Universidad de Sevilla y el desarrollo tecnológico de Specialisterne, una empresa privada que ofrece servicios de IT y que cuenta entre sus profesionales con personas con autismo y otras neurodivergencias.

La iniciativa busca dar respuesta a la falta de herramientas para menores con necesidades educativas especiales. A través de la prueba, se analizan aspectos como la comunicación, la autonomía, el aprendizaje, las habilidades sociales o la capacidad de adaptación, lo que permite conocer mejor el perfil de cada alumno y adaptar el acompañamiento educativo a sus necesidades y fortalezas.

Se estima que en España hay 500.000 niños y adolescentes con necesidades especiales, que incluyen los trastornos del neurodesarrollo (entre ellos, trastornos del espectro autista, TDAH, discapacidad intelectual, retraso global del desarrollo o enfermedades raras).

Precisamente, el aumento en las últimas décadas de este tipo de trastornos y su impacto social, especialmente en la infancia, ha motivado la decisión del Patronato de la Fundación Cofares de reconocer de nuevo a la Fundación Querer, premiada ya en 2024 por su proyecto para mejorar el conocimiento de algunas enfermedades raras infantiles a través de la estimulación eléctrica transcraneal.

Una edición con la mayor dotación de su historia

El Premio Fundación Cofares, que celebra este año su vigesimosexta edición, ha recibido un total de 148 candidaturas, una cifra que refleja el mayor alcance de la convocatoria este año, coincidiendo con el incremento de su dotación económica hasta los 40.000 euros, la mayor de su historia y una de las más elevadas entre los premios del sector sanitario.

Este reconocimiento pone en valor la labor de entidades y profesionales que trabajan para mejorar la atención y la calidad de vida de pacientes y colectivos con necesidades sanitarias o sociales, así como iniciativas relacionadas con el conocimiento de enfermedades, la formación y la información.

La entrega tendrá lugar el próximo 21 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Teatro Real de Madrid, durante el XXXI Concierto Benéfico de Navidad de la Fundación Cofares, presidida por Eduardo Pastor.

El tradicional encuentro contará con la participación de la Orquesta Clásica Santa Cecilia, bajo la dirección de Kynan Johns. La primera parte incluirá la actuación del pianista Nicolás Varela, mientras que la segunda correrá a cargo de Dèlica Chamber Orchestra, que interpretará grandes éxitos de ABBA, Queen y The Beatles, entre otros.

En su anterior edición, el Premio reconoció a la Fundación Claudia Tecglen por la puesta en marcha de la Primera Red Intercomunitaria para la Prevención del Suicidio en Personas con Discapacidad y sus Familias, una iniciativa centrada en la formación de profesionales sociosanitarios para mejorar la prevención y la detección precoz del riesgo de suicidio.