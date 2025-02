Fact checked

España es el octavo país europeo que más medicamentos produce (cuota del 5,4%) y el cuarto con más empleos industriales farmacéuticos (6% del total continental). Dos de las diez regiones con más empleo en la industria farmacéutica europea se encuentran en España. Cataluña y Madrid concentran el 81% de la producción; el 93% de las exportaciones; el 69% de la inversión en I+D y el 71% de los empleos en la industria farmacéutica española.

Esta es una de las conclusiones del estudio presentado por Farmaindustria, Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica y que agrupa a la mayoría de los laboratorios farmacéuticos innovadores establecidos en nuestro país, lo que supone la práctica totalidad de las ventas de medicamentos de prescripción bajo patente en España.

Este estudio aborda la actividad de las empresas farmacéuticas que operan en España desde un doble enfoque: el valor socioeconómico que aportan los medicamentos a través de sus beneficios sanitarios, y aquel propiciado por la investigación y la fabricación en España de estos productos.

De esta forma, los contenidos presentados en este informe permiten obtener una visión global de la contribución del sector farmacéutico a tres de los principales retos que afronta España: mejorar la salud de la población; contribuir a la sostenibilidad de las cuentas públicas y reforzar la competitividad de la economía.

Ahorro en gasto en pensiones

Los medicamentos tienen la capacidad de mejorar el estado de salud de los trabajadores de más edad, permitiéndoles alargar su actividad en el mercado laboral. En la actualidad, 4/5 españoles de entre 65 y 74 años tiene algún problema de salud o enfermedad crónica. Esto propicia que, entre otras cosas, únicamente el 9% de los mayores de 65 años continúe activo en España, frente al 22% en Portugal, por ejemplo. Estimaciones de Afi apuntan a que un aumento de un euro en el gasto público per cápita en medicamentos en farmacia comunitaria incrementaría la esperanza de vida en buena salud a los 65 años en 5,3 días. A su vez, un aumento de un euro en el gasto público per cápita en medicamentos hospitalarios incrementaría la esperanza de vida a los 65 años en 3,9 días (de los que el 88% se produce en buena salud). Asumiendo que esa buena salud adicional permitiera a los trabajadores postergar su momento de jubilación, se ahorrarían 0,4 euros en pensiones por cada euro adicional de gasto público per cápita en medicamentos dispensados en farmacia 4 comunitaria y otros 0,27 euros por cada euro adicional de gasto público per cápita en medicamentos hospitalarios.

Ahorro en bajas por enfermedad

Los medicamentos favorecen que los trabajadores enfermen menos y se recuperen antes. Esto resulta muy relevante en España, donde las bajas por enfermedad se han duplicado entre 2014 y 2022, generando un gasto anual superior a los 8.300 millones de euros. Estimaciones de Afi (compañía que ha realizado en trabajo) indican que un incremento de un euro en el gasto público per cápita en medicamentos en farmacia comunitaria está asociado a una reducción de 18.000 bajas por enfermedad cada año en España. Por cada euro adicional de gasto público per cápita en medicamentos en farmacia comunitaria, el gasto público en prestaciones por enfermedad se reduciría en 0,31 euros por persona en promedio anual.

Ahorro en gasto hospitalario

Los medicamentos también propician una recuperación más temprana de los pacientes ingresados en hospitales, aspecto relevante, pues la duración media de las estancias en los hospitales de agudos apenas se ha reducido en la última década. El gasto hospitalario por habitante, excluyendo la farmacia hospitalaria, se ha triplicado entre 1997 y 2022, y ya representa el 47% del gasto sanitario público total. Análisis propios demuestran que un incremento de un euro en el gasto público por habitante en medicamentos hospitalarios está asociado a una disminución de 0,006 días en la duración media de las hospitalizaciones, lo que contribuiría a reducir en 0,31 euros el gasto público hospitalario no farmacéutico por habitante.

Compensación estimada de los medicamentos

Elevando estas elasticidades estimadas a nivel macroeconómico, los resultados apuntan a que los cerca de 22.000 millones de euros de gasto público en medicamentos en 2022 (tanto en farmacia comunitaria como en hospitales) propiciaron un ahorro de cerca de 14.200 millones de euros en otras partidas presupuestarias. Estos resultados contribuyen a la consideración de los medicamentos, no como una partida de gasto público, sino como una estrategia de inversión, que a corto plazo tiene como objetivo reforzar la salud de la población, pero que a medio y largo plazo contribuyen a la sostenibilidad del Estado del Bienestar.