Un buen descanso es fundamental para llevar una vida saludable. Y muchas veces hacemos acciones que no son buenas para esto pase. Así lo mejor es conocer los errores que debes evitar antes de irte a dormir. No cuestan nada y con esto tendremos nuestro físico y mente mucho más despejados.

Con la inmediatez actual, todo se hace cuesta arriba y dormir se convierte, para muchos, en toda una odisea.

Lo que no debes evitar antes de irte a dormir

Seguir con el móvil en la cama

La tecnología nos ayuda para todo. Pero hay que saber parar y decir no al móvil antes de ir a dormir, para que la mente pueda descansar en este sentido. De hecho, hay diversos estudios que establecen que aquellas personas que van a la cama y siguen consultando el móvil, no tienen un sueño reparador, les cuesta ponerse a dormir y hasta pueden tener pesadillas.

Ponerse a comer media hora antes de ir a dormir

No solamente la tecnología tiene la culpa de que nuestro sueño no sea placentero. Para poder dormir bien, debemos establecer algunos hábitos, como cenar al menos dos horas antes de acostarse. Es por ello que cada vez se aconseje cenar antes y así poder también ir a descansar no a horas intempestivas.

Ejercicio hasta el último momento

Hacer deporte es realmente favorable. De hecho, se recomienda para poder dormir y descansar bien. Pero no es factible hacerlo en el último momento, es decir, antes de ir a descansar. Por esto es mejor practicarlo durante el día, bien sea por la mañana o la tarde.

Tomar cafeína y otras bebidas excitantes

Hacer ello es totalmente contraproducente para nuestro descanso. La cafeína y aquellas bebidas que pueden tener más gas y son excitantes no van nada bien para poder descansar correctamente. Si tomas más de un café al día, es posible que entonces tengas que reducir su cantidad, pero especialmente no tomarlo durante la tarde y menos a última hora del día.

Alcohol

Aunque muchos crean que el alcohol puede ser relajante, nos puede parecer en un primero momento. Pero luego no es así, y lo que hace es que nos desvelemos más veces durante la noche.

Consejos sobre lo que sí debemos hacer