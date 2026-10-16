Los entrenadores expertos coinciden: para eliminar las ‘alas de murciélago’ la clave está «en entrenar con pesas»

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La pérdida de firmeza en la parte posterior de los brazos es una de las grandes preocupaciones físicas de numerosas personas. Esta condición está relacionada con la pérdida de masa muscular, los cambios de la piel y la acumulación de grasa. Esta combinación hace que la zona situada alrededor del tríceps presente un aspecto más flácido, especialmente a medida que avanza la edad.

Ante esta situación, los expertos apuntan que la solución está en el entrenamiento con pesas para fortalecer la musculatura. La clave está en trabajar de forma progresiva y en elegir cargas adecuadas que permitan mantener la constancia para favorecer la adaptación muscular de manera progresiva.

Por qué entrenar con pesas ayuda a combatir las ‘alas de murciélago’

El entrenamiento de fuerza permite estimular los músculos y contribuir a mejorar su tamaño y su tono. En los brazos, uno de los grupos musculares más importantes es el tríceps, situado en la parte posterior y responsable de extender el codo. Por este motivo, incluir ejercicios específicos para esta zona resulta especialmente útil para desarrollar la musculatura.

Entre los movimientos que se pueden incorporar a una rutina destacan las extensiones de tríceps con mancuernas, los fondos adaptados al nivel de cada persona y el press de hombros. También conviene trabajar los bíceps mediante ejercicios como el curl con mancuernas, con el objetivo de fortalecer los brazos de forma equilibrada.

Es importante tener en cuenta que el ejercicio no elimina de manera localizada la grasa ni garantiza que desaparezca el exceso de piel. El entrenamiento puede mejorar la musculatura y la composición corporal, pero los resultados dependen de factores como la edad, la genética y el grado de flacidez.

Cuántas veces a la semana hay que entrenar los brazos

Para conseguir resultados, la regularidad es más importante que realizar sesiones excesivamente largas. Una referencia general es entrenar la fuerza entre dos y tres veces por semana, adaptando la frecuencia, la intensidad y el volumen a la condición física de cada persona y dejando tiempo suficiente para la recuperación muscular.

Quienes empiezan pueden utilizar mancuernas ligeras y centrarse en aprender la técnica correcta antes de aumentar el peso. A medida que los ejercicios resulten más sencillos, se puede incrementar progresivamente la carga o el número de repeticiones, siempre que se mantenga una ejecución controlada.

Además, conviene combinar el trabajo de brazos con ejercicios para otros grupos musculares y acompañarlo de una alimentación equilibrada. La constancia, el descanso y una rutina adaptada a las necesidades individuales son fundamentales para mejorar la fuerza y la firmeza con el paso del tiempo.