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La ozonoterapia consiste en la administración controlada de ozono médico; tiene grandes propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y regenerativas. Aunque tiene muchas potenciales aplicaciones, la que está más validada y es más utilizada es la enfocada para el tratamiento del dolor articular (por artrosis, etc.), hernias discales y dolor crónico. Es una gran desconocida a pesar de estar implantada en las unidades del dolor de algunos grandes hospitales públicos y ser una alternativa a las infiltraciones de corticoides, que usadas repetidamente destruyen el cartílago.

Para saber un poco más, en OKSALUD hemos charlado con la médico internista y directora médica de la Clínica Medicina Integrativa, Alejandra Menassa:

PREGUNTA.- Cada vez se habla más de la ozonoterapia en el tratamiento del dolor. ¿Qué es y por qué está despertando tanto interés?

RESPUESTA.- La ozonoterapia es un tratamiento médico con un gas medicinal, el ozono, formado por tres átomos de oxígeno. Se produce a partir de oxígeno médico (99% de oxígeno). El interés que está despertando en el manejo del dolor tiene que ver con su capacidad de reducir la inflamación sin dañar los tejidos (como sí hacen los corticoides). Muy al contrario, tiene cierto efecto regenerativo y mejora el tejido donde se utiliza. También reduce el dolor de manera bastante inmediata, sin recurrir a analgésicos que pueden tener efectos secundarios. Hay muchas unidades del dolor en España que ya han incorporado la ozonoterapia.

P.- A pesar de sus aplicaciones, sigue siendo bastante desconocida para muchos pacientes. ¿Para qué problemas de salud se está utilizando hoy con más frecuencia, especialmente en casos de dolor articular o de columna?

R.- Pues en columna, en artrosis y hernias discales es donde más evidencia hay en la reducción del dolor. En ocasiones, incluso puede favorecer la resolución de la hernia. En lumbociáticas también hay muchas publicaciones. También hay evidencia de artrosis de rodilla, cadera e incluso para enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y otras; reduce la inflamación y el dolor, y tiene efecto inmunomodulador.

P.- ¿Qué resultados están viendo en pacientes con artrosis, hernias discales o dolor crónico que recurren a la ozonoterapia? Citar estudios que lo avalen.

R.- La eficacia en el tratamiento de las hernias discales queda bien recogida en una revisión sistemática publicada en SciELO (2021), que refleja resultados «excelentes» o «buenos» hasta en el 80-90% de los casos. La ozonoterapia ofrece un alivio del dolor superior a los tratamientos convencionales con corticoides, y además consigue una reducción de la hernia en el 79% de los pacientes.

En relación a la artrosis de rodilla, reduce drásticamente el dolor y la inflamación, y consigue recuperar la movilidad en pacientes con limitaciones severas. Lo recoge el estudio publicado en FacSalud UNEMI, que además destaca que, a diferencia de otros tratamientos, actúa sobre el estrés oxidativo y mejora la oxigenación de los tejidos. Frena el deterioro progresivo de la articulación y además puede evitar o retrasar las cirugías, sin efectos secundarios adversos.

En cuanto al manejo del dolor crónico, una exhaustiva revisión sistemática publicada en SciELO (2021) consolidaba la ozonoterapia como una herramienta de alta eficacia. Actúa como un potente antiinflamatorio y analgésico y logra una mejoría clínica significativa en el 80-90% de los casos, superando a las infiltraciones de corticoides.

P.- Muchas personas reciben infiltraciones de corticoides para aliviar el dolor. ¿Qué diferencias hay entre estos tratamientos y la ozonoterapia, y por qué puede ser una alternativa interesante?

R.- El oxígeno-ozono médico no debilita tendones ni ligamentos; no facilita la destrucción articular; no favorece la necrosis avascular (más bien sería una indicación); se puede infiltrar en campos infectados (ayudando a resolver el cuadro). Además, no interfiere con otras patologías, como sí lo hacen los corticoides. Tampoco hay un límite en el número de aplicaciones (sí con los corticoides). Además, el ozono es más económico.

P.- En algunos casos se plantea incluso la cirugía. ¿Puede la ozonoterapia ayudar a evitar una operación en determinados pacientes?

R.- Sí en muchas ocasiones. El ozono reduce significativamente e incluso hace desaparecer completamente el dolor producido por una hernia, retrasa la degeneración del disco y tiene escasos efectos secundarios.

Hay una complicación de la cirugía de hernia discal conocida como síndrome de espalda fallida, en la que el paciente sigue con dolor a pesar de la cirugía. Esta complicación puede muchas veces evitarse si tratamos con ozono en vez de intervenir.

P.- Desde el punto de vista del paciente, ¿cómo es una sesión de ozonoterapia y cuánto tiempo suele tardar en notarse la mejoría?

R.- En el tratamiento de una hernia en la columna lumbar, la técnica más utilizada es el ozono gas inyectado. Se tarda menos de 15 minutos en realizarla. El paciente solo nota la pequeña molestia del anestésico y una leve sensación de presión al distenderse el músculo por la aplicación del ozono. No hay que tener ninguna precaución tras la técnica; se puede hacer vida completamente normal. Muchas personas notan una gran mejoría desde la primera sesión. A otras les cuesta alguna más. Es raro en hernia discal encontrarse pacientes no respondedores.

P.- Si funciona en determinados casos y tiene evidencia científica, ¿por qué cree que la ozonoterapia todavía no está más extendida o es tan poco conocida entre la población?

R.- Creo que hacemos una medicina muy centrada en el fármaco, y la industria farmacéutica tiene mucho peso en este sentido. El dolor de hernia discal suele ser crónico y tomar analgésicos no resuelve el problema. El ozono sí puede hacerlo; pero al no ser una técnica totalmente integrada en el sistema sanitario -aunque más de 20 unidades del dolor lo usan-, los pacientes lo desconocen. Tampoco es una formación incluida en la carrera de Medicina, con lo cual los médicos también desconocemos este recurso.