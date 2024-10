Dr. Sans Segarra: «Malgastamos nuestro tiempo en acumular cosas que no nos llevaremos al morir»

Fact checked

La supraconciencia existe. Vida después de la vida del Dr. Manuel Sans Segarra es el libro definitivo sobre el fenómeno conocido como Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM) y el poder que éstas tienen para transformar la vida de las personas. «Estas páginas son un enfoque puramente científico hacia una comprensión más profunda y holística de la conciencia. Algo que ha cambiado mi forma de ver el mundo y ha enriquecido mi práctica médica de formas inesperadas».

El prestigioso cirujano y, además, pionero en la investigación de la supraconciencia, junto al periodista Juan Carlos Cebrián, explora las ECM desde una perspectiva científica y espiritual. A través de casos documentados y el estudio de la física cuántica, este libro ofrece una nueva comprensión de la conciencia y la vida después de la muerte, desafiando las concepciones tradicionales y proporcionando una guía para superar los miedos y ayudarnos a reflexionar sobre nuestra propia vida.

«He comprobado que es posible llegar a contactar con la Supraconciencia y poder así controlar el ego, nuestra falsa identidad, que me gusta denominar el ‘no yo’, inhibiendo sus cuatro potentes armas: la ignorancia, la afección por lo material, el egoísmo y el miedo. Todo miedo es, en el fondo, miedo a la muerte», comenta el Dr. Sans Segarra.

«Sus palabras me impactaron»

El libro cuenta con el prólogo del Dr. Mario Alonso Puig, el cual relata que coincidió con el Dr. Sans Segarra en una conferencia donde los dos intervenían. «Sus palabras me impactaron profundamente. Nunca hasta entonces había escuchado a nadie hablar con esa solidez académica y científica sobre un tema que, a menudo, se percibe como un tabú o fruto de un exceso de imaginación», detalla.

Cree, además, que las personas solemos mirar con «enorme sospecha todo aquello que no podemos etiquetar, pesar o medir; sin embargo, cada vez vemos con mayor asombro, sobrecogimiento y gratitud cómo la investigación empieza a mostrar un mayor interés por el mundo de lo sutil. Esto es, porque solo aquellos que llegan a ver lo invisible pueden alcanzar lo imposible». Por lo que, afirma, esta obra «es un acto de valentía» porque «hace falta tenerla para tratar temas tan escurridizos, como las ECM».

El Dr. Sans Segarra afirma que desde siempre se inclinó por la ciencia, la biología y la medicina, una carrera que estudió con todo el apoyo de sus padres. «Una pasión que me llevó a explorar las profundidades de la vida humana y más allá. La cirugía me permitió combinar mi amor por la biología con un deseo profundo de ayudar a los demás», comenta.

«Mi vida dio un giro inesperado»

Explica que su interés por las ECM llegaron un día, tras una guardia en el servicio de urgencias. «Mi vida dio un giro inesperado. Tuve la experiencia de reanimar a un paciente que había sufrido una muerte clínica a consecuencia de un grave accidente de circulación. Después de operarlo y de que evolucionara correctamente, el paciente compartió conmigo la experiencia que había vivido durante ese período crítico», expone.

Aquel testimonio fue un punto de partida para el Dr. Sans Segarra, ya que «sus explicaciones me llevaron a investigar más a fondo las experiencias cercanas a la muerte y a aprender sobre ellas». Comenzó a estudiar a neurólogos, psiquiatras y psicólogos para comprender mejor estos fenómenos. «La experiencia cercana a la muerte de mi paciente me mostró que hay aspectos de nuestra conciencia que trascienden nuestra existencia física. Esto me llevó a explorar conceptos como la Supraconciencia o conciencia no local», añade.

Despertar el espíritu crítico

En resumen, comenta, todo el viaje, la investigación hecha hasta ahora y lo experimentado ha puesto sobre la mesa un «enfoque puramente científico hacia una comprensión más profunda y holística de la conciencia ha sido fascinante y transformador. Ha cambiado mi forma de ver el mundo y ha enriquecido mi práctica médica de formas inesperadas».

Termina diciendo que el objetivo de este libro y de sus investigaciones «es hacerles pensar y cuestionar, para que puedan encontrar sus propias respuestas en su búsqueda de la verdad».

Este médico y cirujano, especializado en digestivo, ha dedicado los últimos años de su carrera a investigar la existencia de la Supraconciencia y las experiencias cercanas a la muerte (ECM). La Supraconciencia es un concepto que se refiere a la conciencia que existe más allá de la mente y el cuerpo físico. Es un tema que ha fascinado a la humanidad durante siglos, ya que plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y el destino de la humanidad.

«Venimos sin nada y nos vamos sin nada»

«Es comprensible», hay varias razones para tener miedo a la muerte, explica el Dr. Manuel Sans Segarra. «Es un proceso que viene acompañado de angustia y soledad. Tenemos instinto de conservación, de supervivencia y de querer seguir vivos. Este instinto es poderoso, nos aferra a la vida», comenta.

Además, «se trata de un paso a lo desconocido que provoca miedo, inseguridad y angustia. Supone dejar todo lo conseguido durante la vida –familia, amigos, bienes, etc.– Aquí me gustaría decir que, a menudo, malgastamos nuestro tiempo finito en acumular cosas que no podremos llevarnos cuando muramos, en lugar de disfrutar de la vida. Venimos sin nada y nos vamos sin nada».