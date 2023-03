Dr. Carlos Cuello: «Podemos asociar algunos ácidos grasos con brotes de esclerosis en el embarazo»

Un estudio, coordinado por el Servicio de Neurología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, identifica una correlación directa entre la concentración de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) con la actividad inflamatoria que tienen las pacientes con esclerosis múltiple durante el embarazo y postparto.

El investigador principal del proyecto, Juan Carlos Cuello, ha explicado que «en la actualidad, cada vez hay más evidencia científica que vincula la composición de la microbiota intestinal con el curso de distintas enfermedades autoinmunes». «Por esta razón, quisimos analizar la concentración de ácidos grasos de cadena corta en nuestra cohorte de pacientes embarazadas y ver su posible correlación con la ocurrencia de brotes», ha añadido.

Según cuello, los AGCC pueden desempeñar un papel importante en la actividad de distintas enfermedades inflamatorias. «Efectivamente, tras analizar la concentración de estos AGCC en la cohorte de mujeres embarazadas con esclerosis múltiple, pudimos encontrar una correlación entre sus niveles con la presencia de brotes durante el embarazo y postparto», ha afirmado.

Los resultados podrían identificar pacientes con riesgo de sufrir brotes e incluso diseñar nuevas herramientas terapéuticas para controlar la enfermedad, según los investigadores.

El estudio, bajo el título ‘Short-chain fatty acids during pregnancy in multiple sclerosis: A prospective cohort study’, ha sido publicado por la revista ‘European Journal of Neurology’. Además, de recibir el premio ‘Nicolás Achucarro’ al mejor trabajo publicado en Investigación Clínica de 2022, concedido durante la celebración de la 16ª edición de los premios de la Asociación Madrileña de Neurociencias.