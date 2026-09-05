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La migraña es una enfermedad neurológica que puede llegar a ser incapacitante y que, en determinados pacientes, puede estar acompañada de un componente periférico relacionado con la irritación o compresión de determinados nervios de la cabeza. En estos casos, y siempre después de un diagnóstico especializado y de haber agotado otras opciones terapéuticas, la cirugía puede convertirse en una alternativa para pacientes muy seleccionados. El doctor Alessandro Thione, especialista en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética y experto en microcirugía y cirugía de nervio periférico, explica en esta entrevista cómo se identifica a estos pacientes, en qué consiste una intervención que no afecta al cerebro y qué resultados pueden esperarse.

Pregunta.- ¿La cirugía puede ser una solución para cualquier persona que padezca migraña?

Respuesta.- No. Este es probablemente uno de los aspectos más importantes que hay que dejar claro. Tener migraña, incluso de manera frecuente, no convierte automáticamente a una persona en candidata a cirugía. Primero tiene que existir un diagnóstico realizado por un especialista y, posteriormente, debemos identificar si existe un punto de compresión nerviosa sobre el que realmente podamos actuar.

P.- ¿Qué significa que exista un componente periférico en una enfermedad neurológica como la migraña?

R.- En determinados pacientes podemos identificar nervios periféricos de la cabeza que están siendo irritados o comprimidos por músculos, fascias, vasos sanguíneos u otras estructuras. Dependiendo de la localización y de las características del dolor, pueden estar implicados nervios como el supraorbitario, el occipital mayor o nervios de la región temporal. Estos puntos pueden actuar como desencadenantes de las crisis y, cuando conseguimos identificarlos correctamente, podemos valorar si existe un componente periférico susceptible de tratamiento quirúrgico.

P.- ¿Cómo se puede saber si un paciente tiene ese punto de compresión?

R.- La historia clínica y la exploración son fundamentales. También puede aportar información la respuesta que haya tenido previamente a determinados tratamientos. Por ejemplo, si el paciente ha experimentado una mejoría después de infiltraciones anestésicas o de toxina botulínica en determinados puntos, esto puede ayudarnos a valorar si existe participación de esos nervios periféricos.

P.- ¿La operación se realiza sobre el cerebro?

R.- No. Es otro de los aspectos que pueden generar confusión. La cirugía de la migraña no se realiza sobre el cerebro ni requiere perforar los huesos del cráneo. El objetivo es localizar el nervio periférico implicado y liberarlo de las estructuras que puedan estar ejerciendo presión sobre él. Con la microcirugía trabajamos sobre estructuras muy pequeñas y, si hemos identificado correctamente el nervio y el punto de compresión, podemos actuar sobre esa zona para intentar reducir el estímulo periférico que participa en las crisis.

P.- ¿Cuánto dura una intervención de este tipo?

R.- Habitualmente se realiza en régimen ambulatorio y puede durar aproximadamente entre una y dos horas, aunque depende del número de puntos que haya que abordar y de su localización.

P.- ¿Qué pacientes pueden beneficiarse de esta cirugía?

R.- Fundamentalmente, hablamos de pacientes crónicos o refractarios, que ya han sido estudiados y tratados y en los que podemos identificar un componente periférico sobre el que actuar. Se tiene en cuenta la evolución de la enfermedad, la respuesta a tratamientos anteriores, los posibles efectos adversos de la medicación y, sobre todo, que podamos localizar con precisión un punto de compresión nerviosa.

No podemos plantear esta cirugía como primera opción ni como una operación para cualquier paciente con migraña.

P.- ¿Qué resultados puede conseguir un paciente correctamente seleccionado?

R.- Los estudios disponibles han descrito reducciones importantes en la frecuencia, duración e intensidad de las crisis en pacientes correctamente seleccionados. Algunas publicaciones apuntan a tasas de respuesta superiores al 70% y existe también un porcentaje de pacientes que alcanza un alivio completo.

Pero es importante ser prudentes: esto no significa que podamos garantizar la desaparición de las migrañas. Existe la posibilidad de que la cirugía no consiga aliviar las crisis y, por eso, tanto la selección del paciente como el establecimiento de expectativas realistas son fundamentales.

P.- ¿Por qué puede intervenir un cirujano plástico en una enfermedad como la migraña?

R.- La cirugía plástica no se limita a la cirugía estética. Una parte fundamental de nuestra especialidad es la cirugía reconstructiva y la microcirugía, que nos permite trabajar sobre estructuras extremadamente pequeñas, como vasos sanguíneos y nervios. En el caso de la migraña, estos conocimientos pueden aplicarse a determinados nervios periféricos cuando previamente se ha identificado un posible punto de compresión.

P.- ¿La cirugía sustituye al neurólogo y al tratamiento médico?

R.- En absoluto. El abordaje multidisciplinar es básico. El neurólogo tiene que hacer su trabajo: diagnosticar correctamente y tratar la migraña. Nosotros tenemos que hacer el nuestro. Si unimos los conocimientos de diferentes especialistas, podemos seleccionar mucho mejor qué paciente puede beneficiarse realmente de una cirugía y cuál no.

P.- Entonces, ¿cómo debe entenderse actualmente la cirugía de la migraña?

R.- No como una alternativa general al tratamiento neurológico, sino como una posibilidad para pacientes muy seleccionados en los que existe algo concreto sobre lo que el cirujano puede actuar: un nervio periférico y un punto anatómico susceptible de descompresión. La clave está en identificar correctamente a esos pacientes y trabajar de forma coordinada con los especialistas que llevan su enfermedad.