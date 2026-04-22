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La enfermedad arterial periférica (EAP) es una patología vascular frecuente y potencialmente grave que afecta a las arterias encargadas de irrigar las extremidades, especialmente las piernas. A pesar de su impacto en la salud, sigue siendo una enfermedad infradiagnosticada, en gran parte por el desconocimiento de sus síntomas iniciales.

Desde el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Ruber Internacional, los especialistas advierten de la importancia de identificar de forma precoz esta enfermedad para evitar complicaciones graves como úlceras, infecciones, gangrena o incluso la amputación.

«El problema es que muchos pacientes no consultan porque normalizan síntomas como el dolor al caminar o la fatiga en las piernas», explica el doctor Pablo Gallo González, jefe de Servicio. «Sin embargo, ese dolor que aparece con el esfuerzo y desaparece en reposo, lo que conocemos como claudicación intermitente o síndrome del escaparate, es una señal de alerta clara».

Una enfermedad ligada a la salud cardiovascular

La EAP se produce cuando las arterias se estrechan o bloquean, generalmente como consecuencia de la aterosclerosis, un proceso en el que se acumulan placas de grasa, colesterol y calcio en las paredes arteriales. Esto reduce el flujo sanguíneo y compromete el aporte de oxígeno a los tejidos.

Más allá de afectar a las extremidades, esta patología está estrechamente relacionada con el riesgo cardiovascular global. «La enfermedad arterial periférica no solo afecta a las piernas, es un marcador de enfermedad sistémica», señala el doctor Santiago Zubicoa, radiólogo intervencionista especializado en patología vascular del centro hospitalario. «Estos pacientes tienen mayor riesgo de sufrir infarto de miocardio o ictus, por lo que su diagnóstico precoz es fundamental».

Factores de riesgo y síntomas

La edad, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión o el colesterol elevado son algunos de los principales factores de riesgo. Entre ellos, el consumo de tabaco destaca como el más determinante y modificable.

En sus fases iniciales, la enfermedad puede no presentar síntomas evidentes, lo que dificulta su detección. No obstante, a medida que progresa, aparecen signos como dolor en las piernas al caminar, sensación de frialdad, cambios en la coloración de la piel o heridas que cicatrizan mal.

«Cuando el dolor aparece incluso en reposo o surgen lesiones en la piel, estamos ante fases avanzadas que requieren atención urgente», advierte el doctor Gallo.

Diagnóstico sencillo y tratamientos eficaces

El diagnóstico de la EAP se basa en la historia clínica, la exploración física y pruebas no invasivas como el índice tobillo-brazo o el eco-Doppler arterial, que permiten valorar el flujo sanguíneo y detectar obstrucciones.

En cuanto al tratamiento, los especialistas destacan la importancia de actuar sobre los factores de riesgo. «Dejar de fumar, controlar la diabetes y la tensión arterial, hacer ejercicio y seguir una dieta equilibrada son pilares fundamentales», subraya el doctor Gallo González.

Además, existen tratamientos farmacológicos que ayudan a reducir el riesgo de complicaciones, así como técnicas mínimamente invasivas como la angioplastia o la colocación de stents. «En los casos más graves, puede ser necesario recurrir a la cirugía vascular», indica el Dr. Zubicoa.

Prevención y concienciación, claves para frenar su impacto

La enfermedad arterial periférica representa un importante problema de salud, especialmente en una población cada vez más envejecida. Sin embargo, en muchos casos puede prevenirse mediante hábitos de vida saludables.

«Es importante que la población conozca esta enfermedad y consulte ante los primeros síntomas», concluye el doctor Zubicoa. «Un diagnóstico a tiempo puede marcar la diferencia entre una patología controlada y complicaciones irreversibles».