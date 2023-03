Una detección precoz del glaucoma es clave para que la patología no desemboque en ceguera

Fact checked

La vista es, sin duda, uno de los órganos sensoriales más importantes. Y es que hasta el 80% de las impresiones que sentimos nos llegan a través de la vista, desarrollamos nuestro día a día teniendo la vista como una aliada fundamental, participamos en la sociedad gracias a ella, nos relacionamos con los demás a través de este sentido, pero es que, además, la vista es una herramienta fundamental para estar alerta si algún peligro nos acecha como, por ejemplo, la velocidad de un vehículo. En definitiva, la vista nos hace la vida más fácil.

Por tanto, la vista requiere de cuidados si aparece cualquier problema y revisiones periódicas si percibimos alguna molestia importante o alteraciones extrañas. Ante esto, debemos acudir a los especialistas oftalmólogos que nos puedan ayudar a tratar cualquier patología que pueda aparecer, ya que en muchas ocasiones un diagnóstico temprano ayuda a atajar el problema de manera más satisfactoria.

El glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible

Este es el caso especial del glaucoma, una enfermedad del ojo caracterizada por un aumento de la presión dentro del globo ocular que causa un daño progresivo en las células ganglionares de la retina pudiendo causar pérdida de la visión al dañar el nervio ubicado en la parte posterior del ojo, conocido como el nervio óptico, que conecta el ojo con el cerebro.

Los oftalmólogos explican que el glaucoma no suele presentar ningún síntoma, hasta que está avanzado, por tanto, las personas que lo sufren no saben que lo tienen. Sin embargo, con el tiempo es posible que pierdan poco a poco la visión, sobre todo la periférica. Si la patología avanza sin un diagnóstico temprano, es posible que las personas que tienen glaucoma comiencen a notar que no ven objetos o cosas hacia los lados, llegando a causar –incluso– una ceguera total. Es más, el glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible a nivel mundial después de la diabetes.

El Dr. Carlos Palomino, uno de los responsables de Servicio de Oftalmología de Olympia, destaca que, sin duda, una forma fundamental de poder abordar de manera positiva cualquier patología es tener «un correcto diagnóstico y una detección precoz. Si la enfermedad se detecta en fases tempranas, más del 90% de los casos llegarán a ser controlados, de aquí la importancia de los controles oftalmológicos de forma periódica a toda la población».

Y añade: «El glaucoma es conocido como «ceguera silenciosa», ya que es una patología crónica asintomática y cuando el paciente percibe la pérdida de visión suele ser en fases tardías de la enfermedad, teniendo graves consecuencias para la calidad de vida de los pacientes». Por tanto, «es vital un diagnóstico rápido y temprano» porque de este modo evitaremos que «el efecto de esta patología pueda llegar a la ceguera.

Cirugía mínimamente invasiva

Una vez diagnosticada la enfermedad del glaucoma, al paciente se le ofrecerán las opciones terapéuticas disponibles: farmacológicas, quirúrgicas y tratamiento con láser. Eso sí, afortunadamente, las técnicas quirúrgicas actuales son muy poco invasivas y eso tiene un impacto positivo sobre los pacientes, a pesar de que cada uno pueda tener una progresión diferente en su recuperación posterior. El Dr. Palomino explica que «en la actualidad existen muchas posibilidades terapéuticas para reducir la presión intraocular y frenar el daño que produce la enfermedad y poder evitar la ceguera».

Además del tratamiento médico con colirios de diversos principios activos, el Dr. Alfredo Castillo, también responsable del mismo servicio oftalmológico, señala que «hay nuevas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que pueden actuar en distintas zonas del globo ocular, desde la zona angular a la creación de drenajes subconjuntivales, que permiten contar con una solución a medida de cada paciente dependiendo de su edad, de la progresión de la enfermedad y del estado de la superficie ocular».

Estos nuevos procedimientos de cirugía tienen en común la posibilidad de anestesia local tópica, un aspecto importante, ya que suele ser una intervención mucho más rápida que las clásicas. «Son técnicas rápidas en las que se utilizan implantes microscópicos de diversos tipos para comunicar el interior del ojo y el espacio subconjuntival. La recuperación del paciente es muy rápida, así como su vuelta a su vida habitual», apunta el Dr. Castillo. “Nosotros utilizamos los nuevos procedimientos de cirugía de glaucoma mínimamente invasivo, MIGS», detalla.

Por último, insistir en las revisiones periódicas de la vista con oftalmólogos. La ausencia de síntomas hace que no podamos percatarnos de que tenemos glaucoma, pero es importante conocer que si lo cogemos a tiempo con un diagnóstico temprano para poder poner el tratamiento adecuado y no llegar al punto de perder la visión totalmente. Las pruebas no son molestas y son rápidas.