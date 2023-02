Descubren mutaciones del cáncer que afectan a la inmunoterapia

Fact checked

Investigadores del Instituto Wellcome Sanger han colaborado con expertos de otras instituciones para explicar cómo el cáncer evita la acción de los medicamentos basados en inmunoterapia.

Una nueva biblioteca genética muestra cientos de mutaciones que pueden ayudar a entender por qué algunos casos de cáncer no responden a las nuevas inmunoterapias, que usan el sistema inmunológico de los propios pacientes para combatir la enfermedad. Conocer esas mutaciones también puede ayudar a buscar nuevos medicamentos.

Los investigadores han usado tecnología CRISPR de edición genética y modelos de muestras de tumores de pequeño tamaño para comprender las funciones de miles de mutaciones en líneas celulares de cáncer colorrectal. Así, identificaron 300 cambios genéticos que también están presentes en tumores de este tipo. Algunos de ellos cambian la respuesta de las células tumorales a las defensas del sistema inmunológico.

Los hallazgos del grupo se han dado a conocer en la revista Cancer Cell, y contribuyen a explicar las funciones de esas mutaciones, lo que permite entender algo mejor cómo algunos cambios en las células influyen en el cáncer. Entre otros aspectos, arrojan luz sobre por qué algunos tumores desarrollan resistencia a los medicamentos basados en inmunoterapia. Siguiendo esa línea de investigación podrían encontrarse nuevas terapias más eficaces.

Inmunoterapias mejoradas

Las inmunoterapias son un grupo de tratamientos que ayudan al sistema inmunológico a combatir el cáncer. Aunque no son adecuadas para todos los tipos de cáncer, han supuesto un enorme avance en algunos tumores. El problema que presentan es que no se sabe por qué funcionan en algunos casos y no en otros.

En este nuevo estudio se han comparado miles de mutaciones para ver cómo responden las células tumorales a la acción del sistema inmunológico en función de cuáles de esas mutaciones están presentes.

A partir de organoides tumorales, una especie de «minitumores», que se

comportan como los que produce el cáncer, estudiaron el impacto de las

mutaciones en el desarrollo y progresión de la enfermedad cuando hay

presentes células inmunológicas. Así, han podido crear una biblioteca de

mutaciones que afectan a la sensibilidad de las células cancerígenas al ataque.