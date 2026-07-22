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La exposición a la contaminación atmosférica durante la infancia se asocia a un aumento del riesgo de desarrollar síndrome metabólico, un conjunto de factores entre los que se encuentran la obesidad abdominal, la hipertensión arterial y las alteraciones de la glucosa en sangre y la dislipidemia.

Esta es la conclusión de un estudio europeo poblacional de cohortes que ha liderado el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación «la Caixa», y que se ha publicado en la revista Environmental Research.

Hasta ahora se habían demostrado de manera amplia los efectos de la contaminación atmosférica sobre las enfermedades respiratorias, aunque había quedado en un segundo plano su impacto en la salud cardiometabólica, según ha destacado ISGlobal este martes en un comunicado.

Así, el nuevo estudio apunta a que la contaminación puede aumentar el riesgo de sufrir síndrome metabólico en la población infantil, que es más vulnerable, ya que sus órganos y su sistema inmunitario aún están en desarrollo, respiran un mayor volumen de aire en relación con su peso corporal y suelen pasar más tiempo al aire libre.

En concreto, la investigación señala que la exposición a los contaminantes PM2,5 y al NO2, tanto en el hogar como en el colegio, se relaciona con un aumento del riesgo de síndrome metabólico.

Este síndrome es un conjunto de factores de riesgo, entre los que se incluyen la obesidad abdominal, la hipertensión arterial, las alteraciones de la glucosa en sangre y la dislipidemia, que pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en etapas posteriores de la vida.

El equipo investigador analizó datos de 1.147 niños y niñas de entre 6 y 11 años procedentes de Francia, Grecia, Lituania, Noruega, España y el Reino Unido, que fueron seguidos entre 2013 y 2016 en el marco del proyecto HELIX.

Mediante modelos validados de contaminación atmosférica basados en los entornos residencial, escolar y de desplazamiento, el equipo estimó la exposición anual a los dos contaminantes estudiados durante el año previo a la evaluación clínica.

Ante esta realidad, los expertos recomiendan adoptar medidas para reducir la exposición de los niños al aire contaminado, como evitar las actividades al aire libre durante los episodios de alta contaminación, elegir rutas menos transitadas para los desplazamientos, favorecer los espacios verdes y mantener una buena calidad del aire en el hogar.

Más riesgo en el entorno escolar

La investigación mostró una asociación más intensa entre contaminación atmosférica y el riesgo de síndrome metabólico en el colegio que en el hogar, «lo que sugiere que los niños y las niñas podrían ser especialmente vulnerables en el entorno escolar», señala el comunicado.

ISGlobal destaca que investigaciones previas indican que realizar más actividad física en el entorno escolar incrementa la frecuencia respiratoria, «lo que podría amplificar los efectos adversos de la exposición a la contaminación».

La directora del programa Environment and Health over the Lifecourse de ISGlobal, Martine Vrijheid, ha destacado que «dada la amplia exposición de la población a la contaminación atmosférica y las consecuencias a largo plazo del síndrome metabólico para la salud, estos resultados tienen importantes implicaciones para la salud pública».