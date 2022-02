Si llevas varias semanas, incluso meses haciendo dieta, y no notas una bajada de peso, eso se debe a que existen algunos factores que podrían estar condicionando los resultados del esfuerzo realizado. Las causas que explican por qué no adelgazas pueden ser varias, muy diferentes entre ellas, y por eso es fundamental repasar algunos aspectos que suelen influir sobre la respuesta de tu organismo.

Es muy común que las personas que están intentando controlar su alimentación no bajen su peso, incluso cuando lo complementan con entrenamiento, para acelerar el proceso de adelgazamiento. Allí entran en juego esos factores que mencionábamos, y que tendrás que revisar uno a uno.

Causas definitivas del por qué no adelgazas

No consumes grasas

Si bien ingerir grasas es una de las principales explicaciones del aumento de peso, no ingerir grasas de ningún tipo es una respuesta más que suficiente a la hora de averiguar por qué no adelgazas. Esto tiene que ver con que las grasas saludables, como las del aceite de oliva y los frutos secos, que aportan nutrientes importantes para el correcto funcionamiento del cuerpo y la asimilación de las demás sustancias.

No respetas las comidas

Aunque el camino más corto para adelgazar consiste en dejar de comer, es un mal procedimiento. Pasará poco tiempo antes de que se produzca el tan famoso “efecto rebote”, y acabarás como antes.

Por el contrario, tienes que respetar todas las comidas del día, desde un desayuno 100% nutritivo, hasta una cena ligera, que te permita irte a la cama descansado, con la digestión completa.

Cinco comidas al día es lo ideal. Si te parece demasiado, al menos asegura las cuatro de siempre.

Alimentos saludables… pero en abundancia

No sólo se trata de comer saludable, sino además de comer las porciones justas que necesitamos. Optar por alimentos sanos, pero ingerirlos en cantidades exageradas, no hace más que perpetuar el superávit calórico que necesitas definitivamente para bajar de peso y ya no recuperarlo.

Confías demasiado en los productos light

No podemos afirmar que todos los productos light del supermercado son un fraude, pero sí muchos. Lo más conveniente es que no confíes en ellos, y que los reemplaces por alimentos naturales. Olvídate de las jaleas y zumos comerciales, y sustitúyelos por otros preparados en casa.

No te cuidas el finde

Más allá de que existe un margen en cualquier alimentación para que comas esas cosas “prohibidas” que te gustan tanto, eso no quiere decir que mantengas equilibrio durante la semana y desactives el “modo dieta” durante el fin de semana. Esas calorías que sumas en dos días no las bajas en cinco.