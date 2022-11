Black Friday: ¿De verdad sirve para que las familias ahorren de cara a las Navidades?

Fact checked

Cada año parece que todo se adelanta un poco más y por influencia del mercado estadounidense. El Black Friday, que empezó a implantarse en el mercado americano en la década de los sesenta del siglo pasado, llegó de manera muy tímida a España en 2010 de la mano de Apple para comenzar a implantarse con cada vez más éxito desde el 2012. Hoy día es ya una tradición dentro de las mega campañas navideñas que hemos importado del país americano. Halloween, Black Friday y, quién sabe, si no llegará también otra fiesta muy asociada a todo ello como es el Día de Acción de Gracias, que se celebra este jueves en Estados Unidos y que da el pistoletazo “oficial” de salida a las fiestas de navidad.

Hablar hoy día en el mercado español de Black Friday es ya un hecho y las cifras lo demuestran. Muchísimas familias aprovechan para hacer las compras de navidad en estos días (que se prolongan más allá del viernes negro) y también para otro tipo de compras que nada tienen que ver con las fechas navideñas, por ejemplo, comprarse una lavadora. De hecho, muchas familias aprovechan para conseguir productos claves en la mejora y acondicionamiento del hogar. “Una opción recomendable es aprovechar estas ofertas del año para invertir en productos de calefacción más sostenibles y que nos permitirán reducir los costes en las facturas a largo plazo”, explican desde el departamento de comunicación corporativo de Leroy Merlin. Se pueden encontrar las mejores opciones para no solo ahorrar en el momento de la compra, sino también a largo plazo en las facturas de luz y gas, gracias a las opciones más sostenibles como son las estufas de biomasa, termostatos programables, aires acondicionados con opción de frío y calor…. Pero, recuerda, “es importante fijarse en los canales emisores de este tipo de ofertas y verificar que son los oficiales de la empresa que las envía.

Qué debemos hacer para saber que no nos están engañando

Un buen consejo puede ser “verificar la información acudiendo a las fuentes originales, contar con el asesoramiento personalizado de las tiendas o ingresar en el sitio web oficial, ayudan a conocer de primera mano todo lo que se necesite sobre los productos, servicios, ofertas y promociones en cuestión”, explican desde la empresa.

¿Qué garantías nos deben ofrecer a la hora de hacer una compra segura?

El compromiso de una empresa que ofrece productos de calidad y en perfecto estado, continúan, que cumpla con las normativas correspondientes, y un sistema de pago homologado, tanto para compras online como en tienda.

¿Existen mecanismos psicológicos que nos incitan a comprar cosas que no necesitamos?

Vender es una acción comercial que requiere desde el principio de los tiempos una gran dosis de persuasión y qué duda cabe que para ejercerla bien hacen falta buenas dosis de psicología. Conseguir que alguien compre algo que no necesita o que se anime a comprarlo antes de lo que había pensado es un arte. Las rebajas, y el Black Friday lo es, es la gran prueba psicológica de una buena venta. Aroa Ruiz, psicóloga y tutora del Título Experto en Mindfulness del Instituto Europeo de Psicología Positiva, lo explica: “Desde luego que hay fórmulas psicológicas en la venta y marketing para inducirnos a comprar y esto es algo que cualquier departamento de marketing lo tiene claro porque lo estudian, lo conocen y, desde luego, lo aplican. Desde la neurociencia se sabe que el cerebro es muy receptivo a aquello que suene a nuevo y, sin duda es increíblemente propenso a aceptar todo lo que considere una oportunidad; hay una región específica del cerebro que nos lleva a procesar todos los estímulos que recibimos en una tienda (luces, música, decoración, precios, etc) y a comprar de manera emocional y así anticiparnos a compras porque vemos (creemos) que, efectivamente, es un chollo. También juegan con la idea de hacernos creer que “si no te lo compras, otro se lo llevará y te quedarás sin él”.

Las grandes estrategias

Es algo de sobra sabido pero el cerebro siempre pica. Si uno lee que unos calcetines cuestan 9,99 euros, su cerebro no va a procesar que cuestan 10 sino que su coste es de 9 euros. Y eso que para la cifra real solo falta un céntimo, pero “ese 9,99, en lugar de usar números redondos nos hace pensar que es más barato”, explica la psicóloga. También es de sobra conocido el clásico dos por uno. “El precio del primer producto es alto, pero no nos fijamos en eso sino en que el segundo está al 50%”. Son técnicas de venta que “secuestran nuestras emociones, que nos impiden pensar con lógica, son compras por impulso”.

Ana Jiménez es mentora de marca personal. Su trabajo consiste en elevar la autoridad del que vende, es decir, da las estrategias para el del otro lado y, precisamente por ello, puede aportar una versión realista a una persona que desea de verdad ahorrar en una compra. “la mejor forma de asegurar que un descuento es real es conocer su precio anterior, por lo que si una familia, por ejemplo, quiere comprarse una lavadora en Black Friday, debería empezar a ver el precio un mes antes, hacer capturas de pantalla y comprobar después si, efectivamente se han bajado los precios”. También hay que hacer, especialmente en compras elevadas, un “estudio de mercado leyendo las opiniones de otros usuarios. Si una marca tiene demasiadas críticas en cuestiones de entrega, plazos de devolución, etc, suele ser por algo y de ahí que uno tenga que se precavido ya que no es lo mismo una compra de unos zapatos de 30 euros que una nevera de 1200”.

Rubén de Gracia, experto en venta B2B y en todas estas ofertas tan atractivas de Black Friday recalca la importancia (especialmente en compras claras) de hacer “estudios de mercado caseros”. Es decir, si necesitamos comprar un televisor y “tenemos claro que vamos a aprovechar esos días, conviene empezar ya a finales de septiembre a visitar diferentes webs para ver qué precios tiene y así poder saber si finalmente nos están engañando con la rebaja del 40%”.