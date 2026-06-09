El aviso de los oftalmólogos que afecta a las personas que se van a operar de cataratas: es importante

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La operación de cataratas es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes y seguros que se realizan en la actualidad. Gracias a los avances de la oftalmología, millones de personas recuperan cada año una visión más nítida y una mejor calidad de vida tras someterse a esta intervención. Aunque se trata de una cirugía habitual y con un elevado índice de éxito, es normal que los pacientes tengan dudas sobre cómo prepararse, qué ocurrirá durante la intervención y cuáles son los cuidados necesarios durante la recuperación. Conocer cada una de las etapas del proceso ayuda a afrontar la operación con mayor tranquilidad y confianza.

Las cataratas aparecen cuando el cristalino, la lente natural del ojo encargada de enfocar las imágenes, pierde transparencia y se vuelve opaco. Esta situación provoca una visión borrosa, dificultad para distinguir colores y problemas para realizar actividades cotidianas como leer o conducir. Según explica The Conversation, la cirugía consiste en extraer el cristalino afectado y sustituirlo por una lente intraocular transparente. El procedimiento suele realizarse de forma ambulatoria, permitiendo que el paciente vuelva a casa el mismo día. Sin embargo, para garantizar los mejores resultados posibles, es importante prestar atención tanto a las medidas preoperatorias como a los cuidados posteriores, siguiendo siempre las recomendaciones proporcionadas por el especialista.

¿Cómo prepararse antes de una operación de cataratas?

Una preparación adecuada es fundamental para minimizar riesgos y favorecer una recuperación satisfactoria. El Centro Médico Los Tilos destaca la importancia de informar al oftalmólogo sobre cualquier enfermedad previa, alergias o tratamientos farmacológicos que se estén siguiendo en el momento de la intervención.

En algunos casos, el especialista puede recomendar la suspensión temporal de determinados medicamentos, especialmente aquellos que aumentan el riesgo de hemorragias. También es habitual que se prescriban colirios antibióticos antes de la cirugía con el objetivo de prevenir posibles infecciones.

Además de las cuestiones médicas, conviene organizar algunos aspectos prácticos. Como no se puede conducir inmediatamente después de la intervención, es recomendable planificar con antelación el traslado de ida y vuelta al centro sanitario.

«Llevar ropa cómoda y conocer los pasos básicos del procedimiento también puede ayudar a reducir la ansiedad que muchas personas experimentan antes de entrar al quirófano», mencionan los profesionales.

La evaluación oftalmológica previa ante la operación de cataratas

Antes de programar la cirugía, el oftalmólogo realiza una valoración exhaustiva para determinar si la operación es necesaria y cuál es la lente intraocular más adecuada para cada paciente.

Según el Centro Médico Los Tilos, esta evaluación incluye diversas pruebas diagnósticas destinadas a medir la curvatura de la córnea, el tamaño del ojo y otras características anatómicas relevantes. «Estos datos permiten personalizar el tratamiento y optimizar los resultados visuales tras la intervención», comentan.

Además, aseguran que la evaluación también sirve para detectar posibles patologías oculares asociadas que puedan influir en el proceso quirúrgico o en la recuperación posterior.

¿Qué cuidados deben aplicarse durante la recuperación?

Tras la cirugía, los pacientes suelen regresar a casa el mismo día. Sin embargo, la recuperación requiere seguir una serie de recomendaciones para evitar complicaciones y favorecer una correcta cicatrización.

Los expertos de The Conversation destacan que los colirios prescritos deben utilizarse el mismo día de la intervención. Además, durante las primeras semanas es habitual emplear un protector ocular mientras se duerme para evitar golpes o roces involuntarios. También es importante mantener el ojo limpio y protegido de agentes externos que puedan causar irritación o infecciones.

¿Qué actividades deben evitarse tras la operación de cataratas?

Durante los primeros días conviene evitar ciertos esfuerzos físicos. Agacharse repetidamente, levantar objetos pesados o realizar actividades intensas puede aumentar la presión dentro del ojo y favorecer complicaciones.

Por el contrario, actividades moderadas como caminar suelen estar permitidas y no representan un riesgo para la recuperación. Cada paciente debe seguir las indicaciones específicas de su especialista, ya que las recomendaciones pueden variar según las características de la intervención.

El Centro de Oftalmología Barraquer también aconseja evitar ambientes con polvo, humo o sustancias irritantes durante las primeras semanas. Asimismo, recomienda no utilizar maquillaje en la zona ocular durante al menos quince días.

¿Cuáles son los signos de alerta tras una operación de cataratas?

Aunque la recuperación suele desarrollarse sin problemas, es importante estar atento a determinados síntomas que requieren atención médica inmediata. Según el Centro de Oftalmología Barraquer, el dolor intenso o persistente, el aumento progresivo del enrojecimiento ocular, la pérdida repentina de visión o la aparición de secreciones anormales pueden indicar una complicación.

Ante cualquiera de estas señales, es fundamental contactar cuanto antes con el oftalmólogo para recibir una valoración adecuada. A su vez, es clave acudir a todas las revisiones programadas para comprobar que la evolución es correcta y detectar cualquier incidencia de forma precoz.

La operación de cataratas ofrece excelentes resultados en la mayoría de los casos, pero el éxito final depende tanto de la intervención del equipo médico como del cumplimiento de las recomendaciones antes y después de la operación.