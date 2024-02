Fact checked

El exoma es una prueba genética completa, fiable y rápida para identificar variantes causantes o relacionadas con los problemas de los pacientes. En el genoma humano la mayoría de los genes están formados por porciones denominadas exones, separadas por regiones espaciadoras denominadas intrones. Los exones dan lugar a las proteínas, mientras que los intrones tienen una misteriosa función espaciadora.

Al conjunto de exones de un genoma, se le llama exoma. Analizando el exoma podemos detectar mutaciones en los genes, causantes de una enfermedad concreta.

Es, por lo tanto, una herramienta de diagnóstico genético fundamental para estudiar en profundidad ciertas enfermedades hereditarias o para la detección temprana de las mismas, ya que contiene el código (las instrucciones) para la síntesis de las proteínas de nuestro cuerpo. Ya sean proteínas de estructura corporal (músculo, huesos, cartílagos, colágeno, piel, etc….) como las llamadas proteínas funcionales o enzimas, que son las responsables de mantener el metabolismo, representa únicamente el 2% de todo el ADN que conforma el genoma.

El 98% restante del genoma, que no forma parte de este manual de instrucciones o exoma, está formado por regiones entre genes o ADN intergénico que es un material genético (ADN) no codificante. Si bien se supone que tenga funciones esenciales y que incluso regule cómo se lee (se descodifica) el exoma, aún se desconocen sus funciones. Lo que si ya se conoce es que asociadas el 85% de las mutaciones conocidas a enfermedades está precisamente en el exoma, por eso se considera como de utilidad clínica su análisis y desde hace un tiempo está despertando el interés de la comunidad científica internacional.

No obstante, el nivel de detección tan potente que tienen las técnicas de análisis por secuenciación de última generación, revelan una gran variedad de cambios en el código del exoma, para los que en su mayoría no existen suficientes datos que permitan clasificarlos directamente en responsables de la enfermedad (mutación patogénica), o cambios benignos no causantes de enfermedad, por lo que caen en la clasificación de variantes de significado incierto ya que su relevancia clínica se desconoce.

Ante la incertidumbre y la ansiedad que pueda causarle una información no concluyente, en Genomic Genetics tenemos como premisa que este proceso sea orientado, analizado y explicado por un médico experto en Genética Clínica. Hacerlo de otra forma, puede resultar totalmente contraproducente ya que puede inducir a considerar como definitivo un análisis que informe resultados probablemente benignos, o de significado incierto sin que se tenga en cuenta que en estos casos, además de la evolución clínica, siempre es necesario llevar a cabo re-análisis periódicos, para comprobar si una o varias de esas variantes de significado incierto se han reclasificado, y actuar en consecuencia.

Dr. José Ignacio Lao

Director Médico en Genomic Genetics