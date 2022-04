Ingesport, gestora de los centros deportivos GO fit, validará un modelo anti-Covid sometiendo sus centros al análisis de calidad de aire según el método desarrollado por los investigadores del área de Calidad del Aire del Instituto de Cooperación para la Investigación en Ciencias Medioambientales (Cires) -National Oceanic and Atmospheric AdministrationCooperative Institute for Research in Environmental Sciences-, de la Universidad de Colorado Boulder, en Estados Unidos.

Concretamente, se analizará el riesgo de transmisión de enfermedades respiratorias según la calidad del aire de sus instalaciones, basándose en dos indicadores fundamentales de riesgo de infección establecidos por este grupo de investigación. Estos parámetros combinan los factores clave que controlan la transmisión de enfermedades por el aire en interiores: la tasa de generación de aerosoles que contienen virus, la tasa de flujo respiratorio, la utilización de mascarillas de protección y su calidad, las tasas de ventilación y eliminación de aerosoles, el número de ocupantes y la duración de la exposición.

El análisis tendrá lugar inicialmente como proyecto piloto en el centro GO fit Peñagrande de Madrid, y se llevará a cabo en las próximas semanas. Estará liderado por el Dr. Alfonso Jiménez, director de Investigación e Innovación en el GO fit LAB y catedrático del Centro de Estudios del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos, y contará con la colaboración de investigadores de las universidades Rey Juan Carlos y Sheffield Hallam University (Reino Unido). Los resultados se darán a conocer en el primer trimestre de 2022.

El doctor Alfonso Jiménez explica, en entrevista a OKSalud, en qué consiste exactamente este nuevo proyecto: «En GO Fit llevamos casi dos años aplicando medidas anti-Covid punteras y eficaces basadas en evidencias científicas. Ni en 2020 ni en 2021 se produjo ningún brote de contagios en nuestros centros. Ahora hemos decidido someter nuestro modelo a un análisis riguroso de calidad de aire según un método desarrollado por prestigiosos investigadores del área de Calidad del Aire de la Universidad de Colorado Boulder. Es un paso adicional que busca confirmar empíricamente nuestra propuesta basada en las evidencias científicas más actualizadas, para seguir dando seguridad a nuestros abonados y trabajadores de que en GO Fit no bajamos la guardia».

«Oasis de aire puro»

Según detalla el catedrático, aunque la información sobre cómo se transmite el Covid y sus variantes ha evolucionado y se ha centrado principalmente en la transmisión aérea, «esto no es nuevo para GO Fit» porque en el último año han actualizado su modelo para «centrarse y mejorar aún más las medidas orientadas a crear un oasis de aire puro en los centros». Con todo, «este análisis científico permitirá validar las medidas puestas en marcha en nuestras instalaciones y confirmar su eficacia», destaca Jiménez.

El modelo de protección combina sistemas de renovación de aire (a una media de 7 renovaciones completas cada hora con aire exterior), monitorización de los niveles de CO2 en tiempo real, y filtración absoluta con filtros HEPA-13. Ahora es el momento de la validación experimental del modelo.

Además, tiene un índice de seguridad en el que se compara estos centros deportivos con otros espacios públicos (supermercados, transporte público, centros comerciales). «Este índice mide hasta 15 indicadores distintos como, por ejemplo, la renovación intensiva del aire, la monitorización constante de los niveles de CO2, el filtrado de ese aire con filtros HEPA, el control de la distancia de seguridad en la práctica mediante un sistema de reservas de espacios, etc.», destaca el directivo.

«Esto nos ha permitido alcanzar una puntuación de 7,4 sobre 8 en comparación con otros espacios cerrados como supermercados, transporte público, centros comerciales, situando nuestras instalaciones como lugares seguros. Este ejercicio comparativo ha sido avalado por el Comité Científico Asesor del LAB, el Centro de Investigación Avanzada en Bienestar de la Universidad Sheffield Hallam (UK), el Centro de Estudios del Deporte de la URJC, así como supervisado en su implementación por el Dr. Ángel Gil, Catedrático de Epidemiología y Salud Pública en la URJC, epidemiólogo de referencia de GO fit desde el inicio de la pandemia», añade.

Estudios europeos

Los últimos estudios europeos evidencian, según constata el catedrático, que los centros deportivos se consideran lugares seguros frente al contagio de la COVID-19. En este sentido, cita el «think tank» europeo THINKactive, en cuyo último informe SafeACTiVE, desarrollado en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, Sheffield Hallam University (Reino Unido) y el centro de investigación británico ukactive Research Institute, los centros deportivos tienen una tasa de incidencia del 0,88% de infecciones por cada 100.000 visitas, sobre una muestra de más 185 millones de visitas registradas en nueve países europeos.

“Esta ratio determina un riesgo mínimo frente al impacto negativo de la inactividad física en la salud, porque la práctica regular de ejercicio físico es un factor fundamental para reforzar el funcionamiento del sistema inmunológico, y ser físicamente activo es crítico frente al COVID19”, asevera.El innovador estudio americano para para validar un modelo anti-Covid “es un paso adicional para validar la eficacia de los protocolos y las medidas de prevención, protección y seguridad puestas en marcha para preservar un entorno seguro que garantice la salud de sus trabajadores y abonados”, aseguran desde Ingesport.