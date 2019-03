7 alimentos que no debes comer si quieres estar más sano

Y algunos de los alimentos que debemos reducir para estar más sanos son precisamente las comidas precocinadas.as

Alimentarse de forma más sana no es complicado. Solo hay que saber reducir o eliminar aquellos alimentos que es mejor no comer si quieres estar más sano. Una dieta rica en verduras, hortalizas, cereales, frutas y pescado es la mejor para no desarrollar diferentes enfermedades. Gracias a evitar su ingesta, podemos tener un corazón más fuerte, reducir el colesterol, reducir la obesidad y bajar de peso.

Por lo tanto, no hace falta hacer dieta, si no lo dicta estrictamente el médico para estar cada vez más sano. Basta con cambiar nuestros hábitos. ¿Empezamos? Pues toma nota a la hora de saber qué no debes comer.

Azúcar

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) recomienda que el azúcar no supere el 5% de las calorías de la dieta, lo que significa consumir unos 25 gramos al día que equivaldrían a unos seis terrones. Y además muchos alimentos llevan azúcares añadidos, por lo que, sin saberlo, estaremos consumiendo una gran cantidad de éste. Recomendamos sustituirlo por estevia y otros edulcorantes naturales.

Sal

Como norma, solemos consumir casi el doble de la cantidad de sal permitida al día. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tomar 5 gramos, o lo que es lo mismo: 2,5 gramos de sodio. Así que debemos reducir su ingesta, presente en muchos alimentos.

Fiambres y embutidos

Aportan una gran cantidad de grasas saturadas, nada buenas para el organismo, además de mucha sal. El resultado es un aumento del colesterol y de riesgo a sufrir enfermedades coronarias.

Comida precocinada

Comemos más de la que pensamos. Y algunos de los alimentos que debemos reducir para estar más sanos son precisamente este tipo de comidas, que a la larga, pueden perjudicar seriamente nuestra salud.

Refrescos

Aportan una gran cantidad de azúcar y gas. Con esto nos dan muchas calorías totalmente innecesarias. Conviene evitarlas, reducirlas y pasarnos a los tés, las infusiones y evidentemente beber agua.

Pizzas

Están cargadas de grasas malas, azúcares y sal. No aportan prácticamente minerales y vitaminas, a no ser que las hagamos en casa, con una buena masa, y añadiendo alimentos saludables.

Snacks de bolsa

Están buenos, no sacian y enganchan. Esto es porque les añaden toda clase de aditivos nada saludables. También llevan mucho sodio y grasas saturadas. Debemos reducir su consumo en gran medida.