El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha detectado tres positivos en el estudio a 24 contactos de un caso de tuberculosis registrado en el CEIP La Juventud de Badajoz, a la espera de los resultados de pruebas complementarias para confirmar si presentan la enfermedad.

El pasado 5 de noviembre, la Dirección de Salud del Área de Badajoz recibió la notificación del caso por parte de una clínica privada de la ciudad.

Desde ese momento, según informan fuentes de la Consejería de Salud, se activaron todos los mecanismos de vigilancia epidemiológica establecidos en los protocolos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave) y la Red de Vigilancia Epidemiológica de Extremadura.

Los 24 contactos relacionados con este caso de tuberculosis que han sido estudiados arrojan un resultado de tres positivos. Desde la consejería se mantiene una comunicación con los progenitores de los alumnos y los profesores del centro para informarles sobre la evolución del caso.

Tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo tuberculoso, una bacteria que suele afectar a los pulmones. Se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe. La tuberculosis se puede prevenir y curar. Las personas infectadas que no han enfermado no transmiten la enfermedad. La tuberculosis suele tratarse con antibióticos y puede ser mortal si no se trata.

Síntomas

Las personas con infección tuberculosa no presentan síntomas ni pueden transmitir el bacilo, y solo una proporción enferma y presenta síntomas. Los bebés y los niños corren más riesgo de enfermar.

Los bacilos tuberculosos se pueden multiplicar en el organismo y afectar a varios órganos, momento en el que se considera que la persona tiene tuberculosis. Los síntomas pueden ser leves durante muchos meses, lo cual facilita la transmisión inadvertida a otras personas. Además, algunas personas con tuberculosis no presentan síntomas.

Los síntomas habituales de la tuberculosis son:

tos prolongada (a veces con sangre)

dolor en el pecho

astenia

cansancio

pérdida de peso

fiebre

sudores nocturnos.

Prevención

Para ayudar a prevenir la infección tuberculosa y su propagación, siga estos pasos:

Busque atención médica si presenta síntomas como tos prolongada, fiebre y una pérdida de peso de causa desconocida, ya que el tratamiento precoz de la tuberculosis puede ayudar a detener su propagación y a aumentar la probabilidad de recuperación.

Hágase la prueba de la infección tuberculosa si se encuentra en una situación de mayor riesgo, por ejemplo, si tiene infección por el VIH o está en contacto en el hogar o en el lugar de trabajo con personas con tuberculosis.

Complete el tratamiento preventivo de la tuberculosis tal y como se lo haya prescrito el médico, ya que evita que la infección evolucione y cause síntomas.

Si tiene tuberculosis, adopte prácticas de higiene al toser: evite el contacto con otras personas, use mascarilla, cúbrase boca y nariz al toser y estornudar, y deshágase adecuadamente del esputo y los pañuelos usados.

Hay medidas específicas, como el uso de mascarillas y respiradores, que son importantes para reducir la infección en los establecimientos de atención de salud y de otro tipo.

Diagnóstico

La OMS recomienda someter a una prueba rápida de diagnóstico molecular a todas las personas con signos y síntomas de tuberculosis, como prueba inicial. Las pruebas rápidas de diagnóstico recomendadas por la OMS (Xpert MTB/RIF Ultra y Truenat) son muy precisas y ayudan a mejorar notablemente la detección temprana de la tuberculosis, incluida la farmacorresistente. Para determinar si una persona está infectada, se puede utilizar la prueba de la tuberculina, el ensayo de liberación de interferón γ o las nuevas pruebas cutáneas con antígenos.

Tratamiento

La tuberculosis se trata con antibióticos específicos. El tratamiento está recomendado tanto para la infección tuberculosa como para la enfermedad propiamente dicha.

Los antibióticos más comúnmente utilizados son:

isoniazida

rifampicina

pirazinamida

etambutol.

Para ser eficaces, estos medicamentos deben tomarse diariamente durante 4 a 6 meses. Es peligroso suspender el tratamiento antes de tiempo o sin consejo médico, ya que los bacilos tuberculosos presentes en el organismo podrían adquirir resistencias farmacológicas.

Cuando la tuberculosis no responde a los medicamentos habituales, se la denomina «farmacorresistente» y requiere un tratamiento con otros fármacos.