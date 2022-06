Academia e industria se dan la mano para que España no pierda el paso en innovación

Cuando se habla de investigación en España, los académicos, representantes de la industria farmacéutica y de la administración están de acuerdo en que somos un país puntero, por la calidad y por la abundancia de proyectos de investigación que se llevan a cabo en el país. No obstante, esas mismas personas advierten que de cara al futuro, con mercados emergentes, potentes y capaces de atraer cada vez más inversión fuera de Europa (España incluida), hay que renovar el sistema para no quedar rezagados. Es lo que han dicho los ponentes en la XV Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica, en la que, como solución, proponen estrechar lazos entre la comunidad científica del ámbito académico y la industria y aprovechar el impulso que la pandemia ha dado a la colaboración estrecha entre administración y compañías para no perder puestos en la lista de países innovadores en materia de medicamentos.

La directora asociada de Investigación Clínica y Traslacional de la patronal española del medicamento, Farmaindustria, Amelia Martín Uranga, ha recordado en el encuentro que España es el cuarto país del mundo en el mundo de la investigación de nuevas terapias. Uno de los retos a los que hay que enfrentarse de forma inminente es la adaptación a la nueva normativa europea que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2022.

Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), ha indicado que las compañías innovadoras tienen que operar «con plazos de tiempo muy ajustados», y que la colaboración con las instituciones públicas ha demostrado en el pasado reciente la capacidad de ser un acelerador de estos procedimientos, cumpliendo de forma estricta todos los requerimientos de seguridad, pero «haciendo que se cumplan en tiempo y forma».

No es solamente una cuestión de tiempo. Los participantes en la jornada se mostraban mayoritariamente de acuerdo en que tradicionalmente hay un «salto» entre la innovación académica y la producción industrial que es importante salvar de la manera más ágil posible.

«Oportunidad única»

El director general de Asebio, que representa a las compañías biotecnológicas afincadas en España, describe la situación actual como «oportunidad única» para impulsar de forma definitiva la investigación en el país, partiendo de una buena posición. «Somos la octava potencia mundial en generación de conocimiento en el área de biotecnología y líderes en investigación de terapias avanzadas, pero hay que adaptarse porque el ritmo ha cambiado en la última década y tenemos que pensar en qué nuevos instrumentos van a propiciar esa adaptación».

Arocena ha hecho hincapié en la importancia del Perte (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) sanitario aprobado por el Gobierno y el valor de la colaboración multisectorial: “La pandemia ha evidenciado el poder transformador de la colaboración; ahora, con instrumentos como el proyecto estratégico Salud de Vanguardia, tenemos una oportunidad extraordinaria para modernizar nuestro sistema de investigación biomédica, dejando atrás los modelos de transferencia de tipo lineal y caminar hacia verdaderos modelos colaborativos”.

César Hernández, representante de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en el debate, se inclina por establecer una estructura que permita a la innovación académica acceder a los procesos de regulación y control que desembocan en la aprobación de nuevos medicamentos. «Incluso si algunos de ellos no llegan al final del camino, la estructura para favorecer ese tránsito debe estar ahí», ha asegurado.

«Es importante que parte de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia se destinen a impulsar la innovación necesaria para que la medicina personalizada de precisión alcance de todos los ciudadanos con una asistencia más eficiente, más preventiva y predictiva que nos permita afrontar mejor nuevas emergencias, y la nanomedicina está contribuyendo en gran medida a generar nuevas soluciones para una mejor salud de todos», ha añadido el director del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y coordinador científico de Nanomed Spain, Josep Samitier.