El abordaje de la atención odontológica en España se apoya en la sanidad privada

Fact checked

La salud bucodental es un pilar fundamental de la salud global: no solo influye en la capacidad de hablar, comer o respirar con normalidad, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de vida y el bienestar emocional en la mayoría de la población. De hecho, se estima que los problemas bucodentales provocan más pérdida de años de vida saludable que enfermedades como el cáncer de próstata, el asma o la leucemia (años de vida ajustados por discapacidad). También suponen un fuerte impacto económico, tanto por los costes directos de tratamiento como por las pérdidas de productividad escolar y laboral.

Así se recoge en el “Observatorio de salud bucodental” llevado a cabo por PwC para la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), que señala la insuficiente financiación pública a la atención odontológica en nuestro país, donde apenas se destina el 2% del gasto sanitario público a esta área, frente al 31% de media en la Unión Europea; lo que se traduce en un gasto público en atención odontológica de 74 millones de euros, en 2022, versus un gasto privado de 3.674 millones de euros (alrededor de 8.000 millones si se incluyen prótesis, ortodoncias, implantes y cirugía maxilofacial), en ese mismo año.

“La salud es mucho más que la asistencia sanitaria hospitalaria. Cada vez que elaboramos un nuevo informe sobre las necesidades y la demanda sanitaria de la población, se hace más evidente la creciente relevancia del sector privado en la respuesta a estas necesidades. Su aportación no solo complementa al sistema público, sino que resulta clave para garantizar una atención más cercana y flexible. En este contexto, el informe se adentra en el análisis del ámbito bucodental, subrayando la importancia de fomentar la prevención y la educación desde edades tempranas. A pesar de los esfuerzos del sistema público, el gasto en salud bucodental en España continúa siendo insuficiente, lo que refuerza la urgencia de seguir avanzando hacia una mayor cobertura y equidad en el acceso a servicios odontológicos para toda la ciudadanía” ha asegurado Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS, en el marco de la jornada ¿Cómo cuidamos de nuestra salud bucodental?, que ha reunido a expertos del sector, contando además en la bienvenida institucional con Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España y Luis Garralda, presidente del Sector Dental de FENIN.

No podemos hablar de salud sin incluir la salud bucodental, y el sector sanitario privado tiene un papel crucial en la provisión de servicios en este ámbito: el 99% de las clínicas dentales en nuestro país son privadas, lo que evidencia que la prestación de servicios bucodentales depende casi en su totalidad del sector privado, donde la innovación y la digitalización han transformado la atención odontológica. “La escasa cobertura pública odontológica hace que la mayoría de la población tenga que recurrir a la atención privada para recibir tratamientos esenciales. Este modelo refuerza el rol del sector privado como el principal proveedor de atención odontológica en el país, permitiendo un acceso más amplio y soluciones personalizadas para los pacientes”, señala Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.

El informe evidencia que existe un fuerte desequilibrio entre las necesidades médicas y odontológicas no cubiertas en España, sobre todo en comparación con los países de nuestro entorno. España destaca positivamente en necesidades médicas no cubiertas (1%), pero tiene una de las tasas más altas de necesidades dentales no cubiertas en la UE (12%, frente al 7% de media). Se observa además que la prevención es un aspecto clave a reforzar en la salud bucodental en España, con menos de la mitad de la población acudiendo al dentista de manera regular (al menos una vez al año), un dato que refleja la existencia de importantes barreras de concienciación y en ocasiones económicas en el acceso a los servicios odontológicos: antes de la pandemia, solo el 39% de los ciudadanos acudía al dentista anualmente, y un 34% lo hacía únicamente ante un problema. Además, ambos aspectos, el económico y la falta de concienciación, impiden una atención preventiva eficaz, agravando problemas que podrían evitarse.

Barreras de concienciación y económicas

Por otro lado, el número de dentistas ha crecido y supera en densidad a la mayoría de los países europeos, mientras que la demanda asistencial permanece comparativamente baja; una discrepancia que se debe en parte a factores estructurales (entre ellos la falta de integración de la odontología en la sanidad pública y el alto coste para el paciente).

Los datos del informe muestran que el gasto medio en salud dental por hogar es de 219 euos, pero hay diferencias notables entre comunidades autónomas. Madrid encabeza el ranking con 319 euros por hogar, mientras que la Comunidad Valenciana se sitúa en la cola con 148 euros. Por otro lado, el estudio muestra que la limitada cobertura pública y el alto coste de los tratamientos han impulsado el crecimiento del seguro dental. Aun así, su adopción sigue siendo baja en comparación con otros seguros de salud. El volumen de primas del seguro dental supone solo el 3% del total de primas de salud, pese a representar el 27% de los asegurados.

Dentro del ámbito privado, que emplea a 77.706 personas, la mayoría son clínicas independientes (94%), aunque las corporativas también tienen presencia (6%). Estos datos reflejan un modelo asistencial altamente privado donde las pequeñas clínicas juegan un papel fundamental en la provisión de servicios odontológicos. Según los datos del informe, el 78% de los españoles acude a clínicas independientes, lo que reafirma el modelo de un sector altamente fragmentado, donde predominan los pequeños centros privados. En contraste, solo un 13% de los pacientes acude a clínicas de aseguradoras y un 6% a cadenas corporativas, mientras que apenas un 3% usa la sanidad pública. A la hora de elegir una clínica dental, el 78% de los españoles prioriza la calidad de la atención profesional, por encima de precios u ofertas.

En el marco de la jornada ha tenido lugar la mesa de debate «Salud bucodental, sanidad y continuidad asistencial», en la que han participado Mercedes Arnás Rodríguez, odontóloga en el Hospital Universitario HM Sanchinarro; Clara Esteban Escobar, directora médica en DONTE GROUP; Antonio Lalueza, especialista en medicina interna del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, y Juan Carlos Llodra Calvo, profesor titular de Odontología Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada. Durante la sesión los participantes trasladaron su perspectiva sobre el papel fundamental de la prevención en salud bucodental, las estrategias de educación e implementación de la salud oral en la sociedad y la concienciación sobre el impacto en el bienestar general. Asimismo, abordaron los retos de integrar la salud bucodental en el sistema sanitario, el uso de tecnologías para mejorar la detección y la necesaria colaboración entre médicos y odontólogos para asegurar una continuidad asistencial más eficiente.

Patxi Amutio, secretario general de la Fundación IDIS, ha cerrado la jornada destacando “la importancia de continuar avanzando hacia un modelo de atención bucodental con mayor integración en el sistema sanitario general y un enfoque preventivo desde edades tempranas. La salud bucodental es esencial para el bienestar general y, a pesar de los avances, aún existe un reto importante en cuanto a la financiación pública y la concienciación sobre la prevención”.