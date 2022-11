Abogan por sistemizar el cribado de las ITS a poblaciones vulnerables y eliminar barreras territoriales

Fact checked

Expertos en la jornada ‘Modelos de Éxito en Salud de la Mujer y Salud Sexual’, organizada por el Foro de Expertos en ITS (FEXITS), con la colaboración de Hologic, han destacado la necesidad de sistematizar el cribado de infecciones de transmisión sexual (ITs) hacia poblaciones vulnerables y eliminar barreras territoriales para lograr una mejor prevención y diagnóstico.

Debido al creciente aumento de casos de ITS tanto a nivel mundial como en nuestro país, uno de los principales retos que se ha puesto de manifiesto es aumentar de manera optimizada y sistematizada el cribado de ITS a través de la identificación de las denominadas poblaciones prioritarias y facilitando o acercando su acceso al sistema sanitario.

«Es esencial que las propuestas de cribado de ITS estén dirigidas hacia las poblaciones prioritarias, es decir aquellas con mayor riesgo de exposición e infección, por ser más vulnerables. Además, también resulta clave evitar desequilibrios territoriales, eliminar las barreras administrativas y facilitar el acceso normalizado al sistema sanitario para poder prevenir, diagnosticar y tratar las diferentes ITS», ha explicado la presidenta del grupo de ITS (GEITS) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y miembro de FEXITS, Mar Vera.

Otro aspecto importante para impulsar el cribado es la necesidad de fomentar la formación y concienciación entre los profesionales sociosanitarios sobre el problema de las ITS. En este sentido, el jefe de Virología del Hospital Ramón y Cajal y miembro de GEITS y FEXITS, Juan Carlos Galán, ha asegurado que un mayor número de profesionales está sensibilizado con ello será más fácil alcanzar una detección precoz que permita un tratamiento «rápido y temprano», rompiendo las cadenas de transmisión.

En este sentido, los expertos han destacado la importancia del diagnóstico precoz, argumentando que la falta de un diagnóstico y tratamiento adecuados en personas infectadas, pero en muchas ocasiones asintomáticas, puede provocar consecuencias en la salud sexual (cáncer de cérvix o problemas neurológicos, entre otros) y en la salud reproductiva (enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, transmisión materno-infantil con impacto sobre el feto).

Todo ello sin olvidar los costes socioeconómicos que provocan estas infecciones y sus complicaciones, que figuran entre los diez motivos de consulta a centros de atención para la salud en la mayoría de los países. Además de estas cuestiones, los doctores han abogado por tener en cuenta los cambios experimentados en los últimos años en los hábitos sexuales y tóxicos de la población, acompañado de un aumento de prácticas sexuales desprotegidas.

Y es que, a su juicio, esto facilita la rápida diseminación de agentes infecciosos, incluyendo entre ellos algunos microorganismos resistentes a los tratamientos antibióticos habituales. «Por ello es necesario fomentar la participación de la población en los programas de prevención primaria y secundaria y reforzar las campañas de concienciación y divulgación para identificar las prácticas sexuales de riesgo y proponer la realización de pruebas de cribado de ITS en función de estas», han incidido.

Retos a alcanzar para optimizar el control de las ITS

En cuanto a los retos que tanto los profesionales como el sistema sanitario tienen por delante para optimizar el control de las ITS, durante el encuentro se han mencionado la importancia de explicar el beneficio individual y comunitario de un cribado proactivo frente a las ITS, promocionar servicios de atención rápida para el manejo de estas infecciones o facilitar el acceso al entorno sanitario, especialmente en los colectivos más vulnerables.

En este sentido, los doctores han puesto como ejemplo la creación de ambientes ‘amigables’ que permitan hablar cómodamente de la salud sexual en entornos privados y públicos, como una de las mejores herramientas para impedir la estigmatización social, evitando las limitaciones socio-culturales.

A ello se añaden otras cuestiones como la apuesta por la formación de los diferentes profesionales sociosanitarios, el desarrollo de nuevos regímenes terapéuticos para reducir el riesgo de resistencias a los antimicrobianos o la necesidad de disponer de nuevos medicamentos o vacunas más eficaces para tratar la sífilis, la gonococia y el virus del herpes simple.

Precisamente, tomando como partida estos retos existentes en torno al abordaje de las ITS, durante la mesa se ha aludido al documento ‘Optimización del cribado y abordaje de las ITS en España: recomendaciones desde una perspectiva multidisciplinar’, elaborado por el Foro de Expertos en ITS (FEXITS), con la colaboración de Hologic.

«Este documento supone el punto de partida para una hoja de ruta en la respuesta a las ITS en España. De forma clara, abordable y concisa se plantea una serie de líneas de acción en las que se priorizan objetivos clínicos y de salud pública, aportando además una visión compartida con esas estrategias del Ministerio de Sanidad y ONUSIDA, como son la importancia de la educación sexual, las variables culturales y comunitarias y la perspectiva de género», ha explicado el director de Apoyo Positivo, Jorge Garrido.

El documento pone de manifiesto la necesidad de un abordaje integral y prioritario de las ITS y la salud sexual en España, y lo hace desde un espacio experto multidisciplinar, poniendo a las personas en el centro de la respuesta, y, especialmente, teniendo en cuenta, por la carga de estigma y tabú que acompaña a esta rama de la salud, a las comunidades más vulneradas ante su salud sexual y los derechos relacionados.