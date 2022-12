El 90% de los sanitarios no percibe el efecto del Plan de Recuperación del Gobierno, según una encuesta

Fact checked

Solo el 11% de los profesionales sanitarios percibe el efecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según los resultados de la Encuesta sobre los Planes de Transformación del Gobierno de España, Recuperación y Resiliencia de la sanidad española, realizada por Hiris de la Sanidad.

En total, se han realizado 309 encuestas entre el 7 y el 24 de noviembre a médicos especialistas hospitalarios y de Atención Primaria de todas las provincias de España y especialidades médicas, incluyendo también farmacéuticos hospitalarios y personal directivo de los servicios sanitarios.

El fortalecimiento de la Atención Primaria y Comunitaria (33,7% en 2022 vs. 40,3% en 2021), así como el refuerzo de las capacidades profesionales y reducción de la temporalidad (33,3% en 2022 vs. 24,6% en 2021) se mantienen, al igual que el año pasado, como las reformas sanitarias más prioritarias del Plan de Recuperación y Transformación. En tercera posición destaca la reforma del sistema de salud pública (15,2% en 2022 vs. 15,7% en 2021).

Por otro lado, de las seis grandes áreas de inversión sanitaria contempladas en el Plan del Gobierno, los profesionales sanitarios destacan en las dos primeras posiciones la prevención de la salud (34,9% en 2022 vs. 34,8% en 2021) y la formación continuada de los profesionales (25,2% en 2022 vs. 16,4% en 2021), al igual que el año pasado.

Si los profesionales sanitarios encuestados tuvieran que distribuir 100 euros del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, el incremento de profesionales (15,2 euros en 2022 vs. 10,9 euros en 2021) y la mejora de salarios (14,2 euros en 2022 vs. 10,8 euros en 2021) recibirían, todavía más que en 2021, la mayor aportación.

Otras áreas principales de inversión serían la Atención Primaria (7,9 euros en 2022 vs. 9,0 euros en 2021), la modernización y renovación de equipamientos médicos de alta tecnología (7,6 euros en 2022 vs. 6,4 euros en 2021), seguidas de la incorporación de nuevas prestaciones no financiadas actualmente como por ejemplo la salud dental.

Una amplia mayoría de los profesionales sanitarios encuestados sigue manifestando que no conoce nada (28,5% en 2022 vs. 38,4% en 2021) o sólo ha escuchado alguna cosa (35,3% en 2022 vs. 26,2% en 2021) sobre los planes de recuperación de la sanidad tras la Covid-19, aunque disminuye el porcentaje de los que afirman no conocer nada respecto al año pasado. Por el contrario, solo un 15% afirma conocer los planes de recuperación de su servicio, área, hospital u organización sanitaria.

Además, una amplia mayoría de profesionales todavía muestra escepticismo sobre los Planes de Recuperación y Transformación, aunque disminuye algo respecto al año pasado. El 36% confía en el impacto y eficacia de su ejecución (vs. el 23% en 2021), y el 32% en que los profesionales van a poder participar en su asignación (vs, el 24% en 2021).

Por otra parte, el refuerzo de la financiación sanitaria mantenida en el tiempo, más allá de la nueva inversión de estos Planes (93,5% en 2022 vs. 87,5% en 2021), sigue siendo la demanda mayoritaria.

Acorde con su nivel de confianza, solo el 11,3% de los profesionales encuestados ha percibido en su centro, servicio o unidad algún efecto de los Planes de Recuperación y Transformación. Entre aquellos que sí lo han percibido, los efectos que más han destacado han sido la modernización del equipamiento médico (62,9%), el refuerzo de personal (45,7%), la mejora de las infraestructuras del edificio (34,3%) y la digitalización de la asistencia (25,7%).

Financiación sanitaria insuficiente en España

Al igual que el año pasado, el 73,5% (73% en 2021) de los profesionales sanitarios encuestados consideran insuficiente o muy insuficiente la financiación que España dedica a la sanidad pública, mientras que para un 25,6% (25% en 2021) resulta prioritario invertir mejor los recursos disponibles.

No obstante, se reduce de manera importante (casi 13 puntos) el porcentaje de profesionales que considera que la sanidad española está muy desfinanciada. En concreto, el 24% opina esto en 2022, mientras que el 37% lo opinaba el año pasado.

Para la mayoría de los profesionales sanitarios (72%), el principal problema de la financiación sanitaria en España sigue siendo la mala gestión y organización de los centros, lo que induce a la pérdida de muchos recursos, por encima de la financiación insuficiente (56,6 en 2022 vs. 56,1% en 2021), la sobreutilización innecesaria de la sanidad por parte de los ciudadanos (46,3% en 2022 vs. 40,0% en 2021).