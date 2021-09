La actividad física es fundamental para mantener nuestro cuerpo saludable. Para ello no necesitamos practicar horas y horas, solo tenemos que realizar buenos ejercicios. Hay algunos que son extremadamente beneficiosos y sencillos como saltar la cuerda. En este caso no solo quemamos muchas calorías sino también involucramos varios músculos al mismo tiempo. Además, no necesitaremos ninguna maquina. Si aun no estás convencido aquí te contaremos las razones por las que debes saltar la cuerda y cómo hacerlo correctamente.

Argumentos para este ejercicio

Hay múltiples razones por las que debemos saltar la cuerda. Este es un ejercicio cardiovascular por lo que fortalece el corazón y el circuito sanguíneo. La efectividad de esta actividad está en las repeticiones y aceleración del corazón y no en la intensidad que tenga el salto. También beneficia a los huesos, previniendo enfermedades como la osteoporosis.

Este ejercicio resalta por su manera de quemar numerosas calorías. También favorece la oxidación de ácidos grasos. Si saltamos la cuerda durante 30 minutos podemos quemar hasta 400 calorías. Sin embargo, con solo hacerlo unos cuantos minutos igual estamos obteniendo importantes beneficios.

La necesaria coordinación

En este tipo de actividades se pone a prueba nuestra coordinación. Este ejercicio implica a todo el sistema nervioso, sobre todo cuando la fatiga aparece y es más difícil coordinar. Por otro lado, se usa no solo el tren inferior como los glúteos y las pantorrillas, también el tren superior como los hombros y brazos. Los músculos del abdomen y los lumbares que son los que generan el equilibrio también participan.

Todos los músculos que trabajan en este ejercicio adquieren fuerza y se tonifican. De igual manera nuestra resistencia aumenta por ser una actividad continua. Además, la capacidad pulmonar mejora considerablemente y disminuye la sensación de ahogo que se presenta en ocasiones. Esto se debe a que durante el ejercicio los pulmones reciben mayor cantidad de aire.

Ahora que conocemos los beneficios de saltar las cuerdas tenemos que saber cómo hacerlo correctamente. Antes de comenzar a saltar es necesario que realicemos un pequeño calentamiento para preparar el cuerpo. Principalmente en las muñecas y tobillos que son los que van a llevar más carga.

¿Cómo hacerlo?

Es importante sostener bien la cuerda y doblar bien las rodillas. La cabeza debemos mantenerla arriba y la espalda bien derecha para prevenir lesiones. Por otro lado tenemos que saber que no podemos aterrizar con el pie plano, debe ser siempre con las puntas para no afectar las rodillas. Por esta misma razón el salto debe ser suave. Además, la cuerda tiene que ser del largo ideal para cada uno.

Después de saber todo esto debes incluir este ejercicio en tu rutina de entrenamiento. Saltar la cuerda te va a aportar varios beneficios, solo debes hacerlo con la técnica correcta para evitar lesiones. Ya no hay excusas para hacer actividad física en cualquier parte.