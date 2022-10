El 49% de la población española tiene intención de vacunarse de la gripe en 2022

El 49 por ciento de la población española, esto es, 19 millones de españoles, tiene intención de vacunarse contra la gripe en el año 2022, según la II Encuesta de opinión y percepción de la sociedad española de la enfermedad de la gripe, elaborado por GAD3, con la colaboración de Seqirus, y realizada a un total de 2.219 personas.

La cifra se mantiene prácticamente igual que el año pasado (50,4). Asimismo, la intención de vacunarse en los mayores de 65 años supera el 82 por ciento y ha crecido dos puntos con respecto al año pasado. También ha subido 0,8 puntos en aquellos con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años; pero, sin embargo, ha bajado hasta 6 puntos en los jóvenes de entre 18 y 29 años, y hasta 5,8 en personas de entre 30 y 44 años. Además, madrileños y andaluces lideran un año más la mayor intención de vacunación contra la gripe (57% y 55%, respectivamente).

En cuanto a la intención de vacunarse según el grupo de riesgo, en 2022 se supera la tasa del 80 por ciento en casi todos los grupos analizados, siendo los profesionales sanitarios los que registran la mayor tasa de vacunación (93%). Entre aquellos con patologías respiratorias, este año ha aumentado 26 puntos y en los diabéticos 16 puntos. En cambio, en personas con patologías crónicas o inmundeprimidas, la intención de vacunarse ha bajado más de 6 puntos.

MOTIVOS PARA VACUNARSE

Así las cosas, el principal motivo para vacunarse en la campaña de 2022 es la necesidad de protección ante el virus (68%). Por otro lado, la responsabilidad social aumenta nueve puntos y es el tercer motivo más importante para vacunarse. Además, la confianza en la vacuna representa el 40 por ciento de las respuestas y crece cuatro puntos con respecto a hace un año.

A juicio del doctor Javier Castrodeza, jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, esto se debe a que la campaña de vacunación de la Covid del pasado año «reforzó la confianza en las vacunas en general». «Nos movemos en un contexto muy positivo. A diferencia del año pasado, ya no nos vacunamos por miedo, sino por prevención», explica.

Sin embargo, por otro lado, la falta de prescripción sigue siendo el primer motivo para decidir no vacunarse (48,3%). Para el 27 por ciento de los españoles, la gripe «no es un virus grave», debido quizá al paso de la pandemia, y 1 de cada 4 españoles que no se vacunan afirman que es porque «no es necesario». Solo el 15 por ciento alega que no lo hace porque no confía en las vacunas y el 10 por ciento porque considera que «no es efectiva». Finalmente, un 7,2 por ciento no se vacuna porque piensa que con la vacuna de la Covid-19 «es suficiente».

«Para fomentar más la vacunación en España, es necesario tener más información», ha destacado el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), Pepe Martínez Olmos, en referencia a la falta de una campaña de concienciación «mayor» por parte del personal sanitario. De hecho, según el documento, los ciudadanos reclaman mayor información sore la vacunación y sus beneficios (80%) y facilitar el acceso a los Centros de Atención Primaria (77%) como principales acciones que incentiven la vacunación esta nueva campaña. Asimismo, también piden una campaña de concienciación en medios (70,7%) y el envío de recordatorios anuales vía SMS (66,4%).

Con todo, el informe detalla que, en el año 2022, se multiplica por dos la proporción de españoles que ha recibido información sobre la campaña de vacunación contra la gripe (20%, frente al 10%). El principal canal para informarse ha sido el personal sanitario (39%), seguido de los medios de comunicación (29%).

En cuanto a las preferencias de vacunación, el informe indica que 9 de cada 10 españoles prefiere vacunarse en su centro de salud. Además, en torno al 10 por ciento querría poder acceder a la vacuna contra la gripe en su domicilio (para personas con problemas de movilidad), los centros de trabajo, hospitales y zonas específicas de vacunación como con el Covid.

Si bien la gripe es una enfermedad que afecta especialmente a la población infantil y adolescente, es en personas mayores de 65 años que presentan patologías previas en quienes la gripe puede llegar a comprometer la vida de los pacientes. En este sentido, otro de los aspectos que deja entrever la segunda edición del estudio de percepción sobre vacunación antigripal y que está en línea con la primera edición, es que 2 de cada 3 españoles consideran necesaria la adquisición por parte de la administración de una vacuna específica para los mayores de 65 años, sin importar el precio. Curiosamente, la población más joven se muestra más a favor de esta medida que el grupo de edad afectado.

En palabras de Camino Prada, doctora en Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias y Profesora Asociada de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valladolid, «disponer de vacunas específicas frente a la gripe de inmunogenicidad aumentada para los mayores de 65 años, es un aspecto de crucial importancia con el fin de incrementar la protección de este colectivo, contrarrestando así el efecto de la inmunosenescencia debida a su edad».

Respecto a la decisión de la Comisión de Salud Pública de autorizar la vacuna de la gripe para menores de entre 6 y 59 meses, efectuada la pasada semana, los tres expertos se han mostrado «a favor», dada la alta incidencia de la enfermedad en niños y adolescentes.