Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar pan de molde

Hay diversos tipos de panes de moldes, así como de panes en general. Aunque a grandes rasgos, no sería el pan más saludable, porque aporta mayores grasas y azúcares, todo depende de su proceso de elaboración.

Por ello, desgranamos lo que debemos tener en cuenta a la hora de comprar pan de molde, según diversos criterios.

Factores a tener en cuenta cuando compramos pan de molde

En líneas generales, este tipo de pan era fuertemente utilizado para realizarse tostadas por la mañana en el desayuno y para untar chocolate o paté y darles a los niños. Si bien su consumo, a la larga, no es demasiado beneficioso para la salud.

En este término, nos fijaremos, a la hora de comprar pan de molde en la grasa que se suele utilizar para su elaboración. De la misma manera que es importante conocer el azúcar añadido que normalmente lleva. Esto también se observa en la cantidad de sal que suelen contener. El pan de molde lleva sal, como decimo, pero hay algunos que llevan mucho menos, así que éstos son los más convenientes.

Otra manera de escoger un pan de molde es en lo artesanal que sea. Algunos se realizan como los convencionales, en horno y de forma muy casera, pero otros no.

Consejos y recomendaciones

Elaboración con aceite de oliva. Siempre será mejor un pan de molde que se realiza con aceite de oliva que aquellos con grasas y hechos con aceite de palma.

No guardarlo en la nevera. Aunque en ciertas épocas del año, da la sensación de que se va a estropear, se aconseja no dejarlo guardado en la nevera, puesto que la textura del pan se va transformar y no estará bueno.

Leer etiquetas. Como en la gran parte de alimentos, es importante dejarse guiar por las etiquetas donde se establecen los valores nutricionales de los alimentos. Gracias a ello sabremos más sobre su información nutricional.

Panes con semillas. Ahora más que nunca están de moda los panes con semillas. Y en los de molde también. Tales panes contienen ácidos grasos y fibra, lo que ayuda a regular el intestino. Pero si presentan azúcares y sal, entonces no san tan saludables como parecen porque aportan más calorías.