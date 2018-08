Oficinas saludables: ¿Cómo se considera que un sito de trabajo sea saludable?

Hoy en día, una oficina saludable es aquella que vela para que el trabajador goce de su trabajo aportando soluciones saludables, tanto en espacio, clima, condiciones laborales y mucho más. Se demuestra que las empresas que son más saludables cuentan con mayor productividad porque sus empleados trabajan adecuadamente y felices.

Pero, ¿qué hace que la oficina sea saludable? Contar con determinados factores tanto en diseño, ergonomía como en conciliación laboral.

¿Cómo es una oficina saludable?

No solamente se habla del aspecto de salud propiamente dicho, sino que también tiene mucho que ver factores que nada tienen porqué estar relacionados, a priori, con ello, como un salario digno, formación o fomentar el trabajo en equipo.

Seguridad y salud en el trabajo. Desde el punto de vista más estricto, una oficina es saludable cuando pone las condiciones necesarias para que el trabajo sea posible. Es la que tiene en cuenta el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para cada tipo de trabajo, y fomenta por tanto la seguridad.

Se fomenta la salud y el deporte. A parte de lo anterior (algo básico en todas las oficinas), la salud se potencia con jornadas de deporte, clases de yoga en la misma jornada laboral, la aportación de snacks saludables, agua, y fruta gratis entre los trabajadores, realización de jornadas deportivas, etc.

Entornos saludables. No solamente las actividades son buenas, sino también trabajar en un entorno saludable. Esto engloba un buen mobiliario, diseño interior y exterior adaptado a ello, con luz natural, plantas interiores y exteriores, huertos, diseño de los espacios con materiales sostenibles, etc.

Fomentar el trabajo en equipo. La oficina saludable también tendrá en cuenta la buena relación entre los empleados. Esto fomenta un buen clima, exterior e interior, de manera que realizar trabajo en equipo hace más fuerte la comunicación entre todos.

Conciliación laboral. Los empleados estarán mejor, trabajarán con más ganas, y lo más importantes reducirán su ansiedad y estrés (por tanto, ganarán en salud) si hay más flexibilidad y pueden conciliar su vida laboral con la familiar.

Salarios dignos. A veces el salario no es lo más importante, pero, conviene recordar que en determinados estudios es el factor más importante percibido por los españoles a la hora de elegir una empresa. Todo suma, pero si no somos lo suficientemente valorados y no tenemos un sueldo equiparable a nuestras funciones, el resto tiene menos importancia.