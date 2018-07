Trucos para despertarse temprano

Dicen que a quien madruga Dios le ayuda. Y aunque cueste, cuando nos levantamos temprano aprovechamos mejor el día y podemos hacer muchas más cosas.

Sabes que no es fácil por lo que necesitamos una motivación y hábitos para hacer posible que nos levantemos temprano. Te damos unos sencillos trucos

Consejos para levantarnos antes

Levántate con música

Es una manera distinta de que no se nos peguen las sábanas cada día. Si cambiamos de canción diariamente con aquellas que nos gustan más y con caña seguramente nos levantaremos antes, mejor y con energía.

Pon el despertador mucho antes

Si ponemos el despertador justo a la hora que queremos levantarnos es posible que lo apaguemos. Si lo hacemos un poco antes nos da tiempo a reaccionar, a descansar, a despertarnos y a pensar en levantarnos y en las muchas cosas que tenemos que hacer para que el día nos cunda.

Buscarnos una motivación

Está claro que si tenemos un trabajo que no nos gusta o sabemos que debemos hacer tareas durante el día algo pesadas no tendremos ganas de levantarnos, pero no temprano, a ninguna hora.

Para que podamos despertarnos mucho antes necesitamos una motivación. Por ejemplo ir al gimnasio, ver amanecer, ir a la playa, correr… son cosas que nos gustan y que harán que despertarnos antes sea coser y cantar. Un truco es escribir por la noche algo positivo de lo que haremos el día después: Sacar un sobresaliente, conseguir más clientes, reírnos más, estar más con nuestros hijos, cuidar de nuestro jardín. Con todo ello perseguiremos un objetivo y todo será más fácil.

Pensar en desayunar bien y despacio

Puede ser una motivación, pero cuando nos levantamos con tiempo tenemos más tiempo de desayunar de forma sana y despacio. Normalmente lo hacemos rápido y mal y encima no hay un momento para preparar algo decente para llevarnos al trabajo. Ahorraremos dinero y estaremos más saludables. Y empezaremos el día con mucha energía.

Ir a dormir antes

Esto es algo que también cuesta especialmente para los noctámbulos. Pero está claro que para levantarnos antes debemos dormir nuestras 8 horas para estar muy bien descansados. Aunque no sucede para todos igual, en líneas generales las últimas horas del día son las menos productivas puesto que la mente está muy cansada.