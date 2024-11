Buscan en España al ganador del premio de 162 millones del Euromillón: sigue sin reclamar su premio

El Euromillones es uno de los sorteos más populares de Europa, conocido por repartir premios que pueden cambiar la vida de sus ganadores. Creado en 2004 como una colaboración entre varios países europeos, incluidos España, Francia y Reino Unido, este sorteo semanal ofrece la posibilidad de ganar sumas millonarias que a menudo superan los 100 millones de euros. En España, el Euromillones ha dado lugar a muchas historias de éxito, con varios ganadores de botes millonarios. Por ejemplo, en 2017, un boleto comprado en Las Palmas se llevó un premio de 190 millones de euros, la cifra máxima permitida hasta entonces en el juego.

Pero no todas las historias tienen un final feliz. A pesar de la magnitud de los premios, algunos botes permanecen sin ser reclamados. Esto ocurre porque los ganadores no verifican sus boletos o porque los pierden antes de saber que han cambiado su destino. En estos momentos, en España, hay un premio de 162 millones de euros que nadie reclama, y el tiempo para hacerlo es limitado. Esta situación destaca la importancia de revisar siempre los boletos y mantenerse al día con los resultados.

El premio de 162 millones de euros del Euromillones que nadie reclama

El sorteo del Euromillones del pasado 4 de octubre dejó un premio extraordinario de 162 millones de euros en Derio, un municipio de Vizcaya. Sin embargo, lo que parecía ser motivo de celebración se ha convertido en todo un misterio, ya que el afortunado ganador no ha dado señales de vida ni ha reclamado su premio.

El boleto ganador, con la combinación 4, 8, 16, 17, 20 y las estrellas 6 y 1, se vendió en la administración número 2 de Herriko Plaza. Este pequeño local, conocido como «Amancio Gozokiak» (Golosinas Amancio), es ahora el centro de atención, consolidándose como un lugar que trae suerte a sus clientes habituales.

Según las reglas de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para reclamar premios es de 90 días. Esto significa que el ganador tiene hasta principios de enero para hacerlo. Si no lo hace, los 162 millones pasarán a formar parte de las arcas públicas. Ésta no es la primera vez que sucede algo así. Por ejemplo, en 2003, un británico perdió un millón de libras (575.000 euros) por no reclamar su boleto ganador.

Todo lo que debes saber sobre el funcionamiento del sorteo

El Euromillones es una de las loterías más populares y lucrativas de Europa. Creado en 2004, este sorteo multinacional ha cambiado la vida de muchos afortunados. Con una presencia en múltiples países europeos, incluyendo España, Francia, Reino Unido, Austria y Portugal, el Euromillones se ha consolidado como un fenómeno de alcance global.

El Euromillones nació el 7 de febrero de 2004 con el objetivo de crear un sorteo internacional capaz de ofrecer premios descomunales. Originalmente participaron España, Francia y el Reino Unido, pero pronto se unieron otros países como Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Esto no sólo aumentó la cantidad de participantes, sino también el tamaño de los premios, haciendo que el bote mínimo inicial comenzara en 17 millones de euros y pudiera acumularse hasta un tope de 240 millones de euros en la actualidad.

Funcionamiento

El Euromillones sigue un formato sencillo pero emocionante. Los jugadores eligen cinco números principales del 1 al 50 y dos números adicionales, llamados «estrellas», del 1 al 12. Para ganar el bote, es necesario acertar los siete números. Sin embargo, existen 13 categorías de premios en total, lo que significa que incluso con menos aciertos puedes llevarte una buena suma.

Los sorteos se celebran dos veces por semana, los martes y los viernes, lo que ofrece más oportunidades de ganar. Cada boleto tiene un precio de 2,5 euros en la mayoría de los países, aunque en algunos incluye un suplemento para sorteos adicionales o locales, como el «El Millón» en España, que garantiza un premio de un millón de euros cada semana.

Aunque las probabilidades de acertar el bote completo son de aproximadamente 1 entre 139 millones, millones de jugadores apuestan semanalmente, atraídos por los gigantescos premios. Además del bote principal, las otras categorías permiten que muchos participantes reciban recompensas por combinaciones más asequibles. Las probabilidades de ganar algún premio se estiman en 1 entre 13.

Ganadores

A lo largo de los años, el Euromillones ha creado historias extraordinarias. En 2022, un jugador del Reino Unido se llevó el mayor bote de la historia, con un premio de 230 millones de euros. Otros ganadores famosos incluyen a una pareja española que ganó 190 millones de euros en 2017, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la suerte puede cambiar la vida de una familia de la noche a la mañana.

Sin embargo, no todos los ganadores gestionan bien sus fortunas. Existen historias de ganadores que dilapidaron sus millones en pocos años debido a malas inversiones, gastos descontrolados o problemas legales. Estos casos han servido de advertencia sobre la importancia de gestionar sabiamente grandes sumas de dinero.

El Euromillones es mucho más que un simple juego; es una fuente de sueños, esperanza y oportunidades.