Todos los premios que reparte el Cuponazo de Black Friday de la ONCE 2024

Cada año, la ONCE sorprende a quienes participan en sus sorteos con ediciones especiales, y el Cuponazo de Black Friday 2024 no es la excepción. Este sorteo no sólo ofrece los habituales premios millonarios que han hecho tan famoso al Cuponazo, sino que además incorpora un atractivo extra: la posibilidad de conseguir tarjetas regalo relacionadas con tecnología, deporte y ocio. Con más de 13,5 millones de cupones en circulación, este sorteo promete ser uno de los más esperados del año así que os ofrecemos a continuación, todos los detalles sobre los premios que reparte el Cuponazo de Black Friday de la ONCE 2024.

La fecha clave es el viernes 29 de noviembre de 2024, día en el que se realizará el sorteo del Cuponazo especial de Black Friday. Sin embargo, la emoción comienza mucho antes, ya que esta edición también incluye una acción promocional que estará activa desde el 18 hasta el 29 de noviembre. Durante este período, quienes adquieran sus cupones en formato físico podrán registrarlos para participar en el sorteo de las exclusivas tarjetas regalo. De este modo, parece el Black Friday no solo marca el inicio de la temporada de compras navideñas, también trae oportunidades únicas de ganar premios millonarios gracias al Cuponazo de la ONCE. Este sorteo especial, combina los premios habituales del Cuponazo con ese atractivo extra en forma de tarjetas regalo de hasta 100 euros para disfrutar de tecnología, deporte y entretenimiento a partir de lo que ofrecen las mejores tiendas como Decathlon o Media Markt.

Los premiso del Cuponazo del Black Friday 2024

Con más de 13,5 millones de cupones en circulación, el cuponazo de la ONCE con motivo del Black Friday no sólo es una oportunidad de ganar dinero, sino también una invitación a vivir la emoción de la lotería con una edición que está cargada de sorpresas. Si alguna vez has soñado con convertir un viernes cualquiera en el día más afortunado de tu vida, esta podría ser tu oportunidad.

Todos sabemos que Cuponazo de la ONCE es uno de los sorteos más generosos de España,y para su edición de Black Friday mantiene su tradición de repartir premios millonarios en diferentes categorías. En el sorteo del 29 de noviembre, tendrás la posibilidad de ganar los siguientes premios:

Primer premio: 6.000.000 € al número y serie ganadores.

Premios a las cinco cifras: 134 premios de 40.000 €.

Premios a las cuatro cifras:

1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.

1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.

12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.

12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.

121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.

1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.

Cabe destacar que estos premios no son acumulables. Si tu cupón resulta premiado en varias categorías, se abonará únicamente el premio correspondiente a la categoría de mayor importe. Esto asegura que cada ganador reciba siempre el premio más alto posible.

Las tarjetas regalo: el extra del Black Friday

Además de los premios en efectivo, la edición de Black Friday 2024 para el Cuponazo de la ONCE trae una novedad especial: 225 tarjetas regalo para los participantes que compren el Cuponazo en formato físico. Estas tarjetas están diseñadas para celebrar la esencia del Black Friday, permitiendo a los ganadores disfrutar de descuentos y productos relacionados con tecnología, deporte y ocio. Las tarjetas disponibles incluyen:

85 tarjetas de MediaMarkt , valoradas en 100 euros cada una.

, valoradas en 100 euros cada una. 85 tarjetas de Decathlon, también de 100 euros cada una.

también de 100 euros cada una. 55 tarjetas de Google Play o AppStore, a elección del ganador, con un valor de 50 euros cada una.

Cómo participar en el sorteo de las tarjetas regalo

Participar en este sorteo es sencillo y está abierto a cualquier persona mayor de 18 años que haya adquirido el Cuponazo en formato físico. Sigue estos pasos para no perderte esta oportunidad:

Compra tu Cuponazo Black Friday entre el 18 y el 29 de noviembre de 2024, ya sea a través de los vendedores de la ONCE o en formato preimpreso.

ya sea a través de los vendedores de la ONCE o en formato preimpreso. Registra tu cupón en la web oficial www.CuponEspecial.es, donde deberás introducir los datos requeridos.

Cada cupón registrado equivale a una participación. Asegúrate de no perder la oportunidad de registrar todos los cupones que compres.

Es importante tener en cuenta que los cupones adquiridos a través de www.juegosonce.es no son válidos para este sorteo adicional. Solo participarán aquellos comprados en puntos de venta físicos.

Dónde y cómo comprar el Cuponazo Black Friday

El Cuponazo está disponible en múltiples formatos y puntos de venta, asegurando que cualquiera pueda participar de manera sencilla. Puedes adquirirlo en:

Vendedores de la ONCE : Más de 20.000 profesionales distribuidos por toda España.

: Más de 20.000 profesionales distribuidos por toda España. Web oficial : www.juegosonce.es (recuerda que los cupones comprados aquí no participan en el sorteo de las tarjetas regalo).

: www.juegosonce.es (recuerda que los cupones comprados aquí no participan en el sorteo de las tarjetas regalo). Establecimientos colaboradores autorizados.

En conclusión, el Cuponazo de Black Friday no es sólo un sorteo más; es una oportunidad de vivir la emoción del Black Friday desde otra perspectiva. Con premios millonarios, regalos especiales y la posibilidad de ganar con múltiples combinaciones de números, este sorteo combina lo mejor de la suerte y la festividad. No importa si buscas el gran premio de 6.000.000 €, una de las tarjetas regalo o simplemente el reintegro: el Cuponazo tiene algo para todos. ¡Asegúrate de participar y no dejes que la suerte pase de largo este Black Friday!.