¿Quedará Estado español cuando se vaya Pedro Sánchez?

Hace unas semanas ya dábamos cuenta de que los socialistas vascos estaban a favor del reconocimiento del País Vasco como nación y que su líder, Eneko Andueza, lo justificaba con el peregrino argumento de que «bajo nuestro punto de vista ya está reconocido y el Partido Socialista no va a tener ningún problema en darle otra redacción en la que todo el mundo se sienta más reconocido». Y lo explicaba con dos argumentos falaces: «El mismo artículo primero del Estatuto de Autonomía lo reconoce como tal y el artículo dos de la Constitución también». «Es una cuestión terminológica. Si eso no va a ser discutido en absoluto por un Tribunal Constitucional, ¿por qué no vamos a hacerlo?», se preguntaba. Lo de Andueza era una interpretación torticera y falsa de la situación, porque el artículo primero del Estatuto vasco dice que «Pueblo Vasco o Euskal-Herría, como expresión de su nacionalidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado español, de acuerdo con la Constitución». Nada dice que el País Vasco sea nación, algo que, por otra parte, es imposible porque el artículo dos de la Constitución al que alude dice que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.»

Ahora ha sido el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, quien se muestra optimista con la posibilidad de reconocer la «nación vasca». Y consciente de que con Pedro Sánchez todo es posible ha urgido al PSOE a que se de prisa para llegar a un acuerdo antes de que el Partido Popular y Vox puedan puedan formar mayoría en el Congreso. Desde el Partido Nacionalista Vasco se insta a «explotar» las oportunidades y aprovechar la «ventana» que hay por la formación actual de la Cámara Baja, que cuenta con «una sensibilidad concreta» debido a la presencia como socios de nacionalistas catalanes y los propios vascos. Dicho de otro modo, que la ‘ventana de oportunidad’ que observa el PNV es el convencimiento del nacionalismo vasco de que no habrá mejor ocasión que esta, con Sánchez dispuesto a vender el Estado a plazos a cambio de seguir en el Gobierno.