Alineación del Real Madrid contra el Liverpool: Güler o Ceballos, la gran duda de Ancelotti

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra el Liverpool tiene sólo una duda. Y es que, todo dependerá de cómo se encuentre un Lucas Vázquez que ha trabajado a destajo en Valdebebas para acortar los plazos de su recuperación, pero la realidad es que no está al cien por cien. La presencia del gallego o no en el once dependerá de qué posición ocupará Fede Valverde.

Donde no hay debate es en la portería, donde jugará Courtois. El belga será titular en Anfield tras regresar frente al Leganés. En defensa, lo más probable es que Valverde forme en el lateral derecho, mientras que el costado izquierdo será para Mendy. La pareja de centrales será formada por Rüdiger y Raúl Asencio, que vivirá su primera gran prueba de juego como futbolista del primer equipo del Real Madrid.

En el centro del campo, poniendo a Valverde en el lateral derecho, Ancelotti apostará por Camavinga en el pivote, mientras que por delante jugarán Modric y Arda Güler. En la mediapunta, como ante el Leganés, formará Jude Bellingham. Otra opción es que el turco empiece en el banquillo y sea Ceballos, lo que llevaría al turco al banquillo.

Por último, en ataque, Vinicius no podrá ser de la partida, ya que está lesionado. Tampoco estará Rodrygo, que apunta a regresar contra el Getafe. Por lo tanto, Ancelotti apostará por Brahim y un Mbappé que debe ser uno de los actores protagonistas del partido y que volverá a caer a la banda izquierda.

La necesidad del Real Madrid

El Real Madrid llega a esta quinta jornada de la fase liga de la Champions con la obligación de sumar los tres puntos. Los blancos tan sólo han conseguido dos victorias en los cuatro primeros encuentros. Hay que recordar que ganaron a Stuttgart y Borussia Dortmund, mientras que perdieron contra Lille y frente al Milan en el estadio Santiago Bernabéu. Estos resultados han dejado a los blancos en una posición delicada.

Y es que, en estos momentos, ocupan la posición número 18 de 36. En principio, no corre peligro la clasificación entre los 24 primeros, pero sí tienen muy complicado acabar entre los ocho primeros. Hay que recordar que los ocho primeros se clasifican directamente para los octavos de final, mientras que del noveno al 24 deberán jugar una eliminatoria previa.

Además, para este encuentro, Ancelotti tiene varias bajas. El italiano no podrá contar con Tchouaméni, Rodrygo, Vinicius, Carvajal, Alaba y Militao. Vini ha sido el último jugador en caer lesionado y tiene como objetivo regresar para la final de la Intercontinental que se celebrará el 18 de diciembre.

Posible alineación del Real Madrid

Esta será la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra el Liverpool: Courtois; Valverde, Asensio, Rüdiger, Mendy; Camavinga, Arda Güler o Ceballos, Modric, Bellingham; Brahim y Mbappé.