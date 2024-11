¿Por qué no juega Vinicius en la Champions League hoy?

Vinicius no juega el partido de Champions League del Real Madrid ante el Liverpool. El futbolista brasileño no disputa uno de los encuentros más importantes de la temporada para el equipo blanco, duelo en el que se juega gran parte de sus opciones en la Copa de Europa. Vinicius no entró ni en la convocatoria de Carlo Ancelotti para este partido y su ausencia en el encuentro que se juega en el estadio de Anfield se debe a una razón de fuerza mayor: está lesionado.

Vinicius acabó tocado, con molestias físicas, del partido ante el Leganés del pasado domingo y este lunes se confirmó su lesión: sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador brasileño vino de dos partidos con su selección y tras el encuentro de Liga en Butarque, en el que jugó todo el partido, se lesionó. Estará al menos un mes de baja y el objetivo es que Vinicius pueda estar para la Copa Intercontinental que se jugará el 18 de diciembre en Qatar.

Entre los encuentros que se perderá Vinicius, está este duelo en Liverpool correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. El Real Madrid disputa en Anfield un encuentro vital para esta temporada y ante la baja del brasileño, Carlo Ancelotti sacó en ataque a nuevos jugadores.

La lesión de Vinicius

La nueva lesión de Vinicius es una molestia en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Eso es lo que le ha diagnosticado los servicios médicos del Real Madrid. El brasileño se lesionó en el partido ante el Leganés de este domingo, en el que jugó al completo, por lo que no fue cambiado. Las molestias físicas llegaron después, una vez que llegó al vestuario, y confirmadas este lunes.

La lesión de Vinicius es grave, ya que se perderá al menos seis encuentros (Liverpool, Getafe, Athletic Club, Girona, Atalanta y Rayo Vallecano), lo que supone es un importante golpe para el Real Madrid y también para el jugador, que venía en un gran momento de forma.

El motivo por el que Vinicius no juega hoy en Champions

Así, que Vinicius no esté en el once inicial del Real Madrid ante el Liverpool se debe a la mencionada lesión. El propio jugador reaccionó a este contratiempo físico. «El loco calendario…», escribió el jugador brasileño en sus redes sociales tras oficializarse su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Vinicius apunta así a UEFA y FIFA, los dos máximos organismos del fútbol que han ampliado sus partidos de forma brutal en los últimos años, por su nueva lesión.

Liverpool-Real Madrid en Anfield

El Real Madrid juega contra el Liverpool este miércoles en Anfield con motivo de la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto blanco se mide al cuadro inglés en un partido vital para los intereses madridistas de cara a intentar clasificarse entre los ocho primeros en este nuevo formato de la Liga de Campeones.

El Liverpool llega a este partido de Champions tras su gran remontada en la duodécima jornada de la Premier League. Los reds se encontraron a la hora de partido con un resultado adverso en casa del Southampton y supieron darle la vuelta para consolidarse en el liderato con ocho puntos más que el Manchester City. Un doblete de Salah fue vital para que los reds lleguen a este partido ante el Real Madrid con grandes sensaciones. El frente ofensivo del conjunto inglés da miedo solamente con ver sus nombres.