PharmaMar presentará en ASCO 2026 datos que ponen de relieve los avances de Zepzelca® (lurbinectedina)

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PharmaMar, líder mundial en investigación, desarrollo y comercialización de terapias oncológicas de origen marino, estará presente en el congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), que se celebrará del 29 de mayo al 2 de junio en Chicago, EE.UU.

La compañía, junto con sus socios, presentará dos ponencias orales y cuatro pósteres que recogen datos sobre los avances en los enfoques terapéuticos para cánceres de difícil tratamiento a través de la investigación clínica en fase avanzada, la evidencia del mundo real y la innovación en su cartera de productos en desarrollo.

Se presentarán los resultados del ensayo de fase III IMforte, que evalúa Zepzelca® (lurbinectedina) en combinación con atezolizumab (Tecentriq®) para el tratamiento en primera línea de mantenimiento para el cáncer de pulmón de célula pequeña en estadio avanzado (CPCP), incluyendo el tiempo ajustado por calidad sin toxicidad ni progresión, así como una presentación oral sobre los resultados en los distintos subtipos moleculares del CPCP.

La epidemiología del CPCP en España se presentará en el póster: Sex Specific Trends and Outcomes in Small Cell Lung Cancer: Insights From the Spanish CLARISSE Study (2019–2024) (Tendencias y resultados específicos por sexo en el cáncer de pulmón de células pequeñas: conclusiones del estudio español CLARISSE (2019-2024)), un estudio retrospectivo dirigido por el ICAPEM (Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres) en el que se ha analizado a más de 4.400 pacientes diagnosticados con CPCP en los últimos seis años.

Estos resultados respaldan la importancia de integrar perspectivas específicas de género en el manejo y la investigación del CPCP.