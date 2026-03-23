El tratamiento para el cáncer de pulmón de célula pequeña de PharmaMar, aprobado en primera línea de mantenimiento en Taiwán

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PharmaMar (MSE: PHM), compañía biofarmacéutica española con 40 años de trayectoria, ha anunciado hoy que su fármaco Zepzelca® (lurbinectedina), en combinación con atezolizumab (Tecentriq®), ha sido aprobado por parte de la Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) como tratamiento de primera línea de mantenimiento para pacientes adultos con cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) en estadio avanzado.

La aprobación en primera línea de mantenimiento implica que el fármaco se administra después del tratamiento inicial de inducción, a aquellos pacientes que alcanzan una estabilización de la enfermedad o una mejoría, con el fin de mantener la respuesta obtenida. Además de Taiwán, esta combinación en primera línea de mantenimiento ha sido aprobada recientemente en Emiratos Árabes, Uruguay, Omán, Ecuador, Paraguay y Perú, sumándose así a Estados Unidos y Suiza, primeros países en aprobarse para esta indicación, y se encuentra en proceso de revisión la solicitud de autorización de comercialización (MAA) en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), así como en otros países de todo el mundo.

PharmaMar comercializa sus productos fuera de Europa a través de acuerdos con socios estratégicos, con el objetivo de facilitar el acceso a sus terapias innovadoras en oncología a pacientes de todo el mundo. En concreto, en Taiwán colabora con Lotus Pharmaceutical; en Omán y Emiratos Árabes Unidos, con Immedica; en Israel con Megapharm; y en Uruguay, Paraguay, Perú y Ecuador, con Adium Pharma.

Por otra parte, lurbinectedina en monoterapia cuenta con la aprobación en segunda línea de tratamiento, es decir, tras la progresión de la enfermedad durante o después de la quimioterapia basada en platino, en 22 países.

El cáncer de pulmón de célula pequeña representa cerca del 15% de los casos de cáncer de pulmón y se caracteriza por su comportamiento agresivo, con rápido crecimiento y tendencia a la diseminación precoz