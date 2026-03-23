El tratamiento para el cáncer de pulmón de célula pequeña de PharmaMar, aprobado en primera línea de mantenimiento en Taiwán

El tratamiento para el cáncer de pulmón de célula pequeña de PharmaMar, aprobado en primera línea de mantenimiento en Taiwán
PharmaMar - Sede Colmenar Viejo

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PharmaMar (MSE: PHM), compañía biofarmacéutica  española con 40 años de trayectoria, ha anunciado hoy que su fármaco Zepzelca® (lurbinectedina), en combinación con atezolizumab (Tecentriq®), ha  sido aprobado por parte de la Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) como  tratamiento de primera línea de mantenimiento para pacientes adultos con  cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) en estadio avanzado.

La aprobación en primera línea de mantenimiento implica que el fármaco se  administra después del tratamiento inicial de inducción, a aquellos pacientes que  alcanzan una estabilización de la enfermedad o una mejoría, con el fin de  mantener la respuesta obtenida. Además de Taiwán, esta combinación en  primera línea de mantenimiento ha sido aprobada recientemente en Emiratos  Árabes, Uruguay, Omán, Ecuador, Paraguay y Perú, sumándose así a Estados  Unidos y Suiza, primeros países en aprobarse para esta indicación, y se  encuentra en proceso de revisión la solicitud de autorización de comercialización  (MAA) en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), así como en otros países  de todo el mundo.

PharmaMar comercializa sus productos fuera de Europa a través de acuerdos  con socios estratégicos, con el objetivo de facilitar el acceso a sus terapias  innovadoras en oncología a pacientes de todo el mundo. En concreto, en Taiwán  colabora con Lotus Pharmaceutical; en Omán y Emiratos Árabes Unidos, con  Immedica; en Israel con Megapharm; y en Uruguay, Paraguay, Perú y Ecuador,  con Adium Pharma.

Por otra parte, lurbinectedina en monoterapia cuenta con la aprobación en  segunda línea de tratamiento, es decir, tras la progresión de la enfermedad  durante o después de la quimioterapia basada en platino, en 22 países.

El cáncer de pulmón de célula pequeña representa cerca del 15% de los casos  de cáncer de pulmón y se caracteriza por su comportamiento agresivo, con  rápido crecimiento y tendencia a la diseminación precoz

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