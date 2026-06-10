¿Qué significa ‘six seven’?: el gesto viral que el Papa León XIV no deja de hacer

Muchos fuimos los que nos quedamos un poco en fuera de juego, hablando en términos futbolísticos, cuando vimos al Papa León XIV realizar el viral gesto del six seven. Esta vez fue en Madrid, durante el primer día de su visita, cuando se encontraba en pleno recorrido con el papamóvil. Un gesto viral que le acompaña en muchos de sus actos públicos.

Un gesto que se lo piden muchos jóvenes durante sus visitas o en el propio Vaticano. Algo que comenzó como una broma puntual ha terminado convirtiéndose en una clase de ritual espontáneo de unión entre León XIV y la sociedad joven.

¿Qué significa este gesto?

El conocido como six seven es uno de los memes más populares entre los adolescentes a nivel mundial. Se realiza con las dos manos, como si estas fueran una balanza, con las palmas hacia arriba. El movimiento de ellas es un sube y baja alternativo: cuando una sube, la otra baja, y así continuamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de okdiario.com (@okdiario)

A diferencia de otros gestos que se han popularizado a través de las redes sociales, este no tiene un significado claro. En sí, una parte importante de su gracia se encuentra precisamente en esta clase de sin sentido, y que hace que muchos jóvenes lo hagan porque sí, pero sin encontrarle un sentido claro a ese movimiento. Esto forma parte del conocido lenguaje digital, y hace que muchos adultos no entiendan el sentido de él.

Un origen incierto del meme

El origen del fenómeno se asocia con la canción Doot Doot 6 7, del rapero estadounidense Skrilla. Este tema se hizo popular a finales del año 2024 y principios del 2025, y el concepto acabó saliendo de la canción para convertirse en un meme independiente.

Gran parte de su éxito se debe a su auge y popularidad en redes. TikTok y el mundo del baloncesto acabaron por impulsar a la fama el six seven, con el gesto siendo recreado en videos y coreografías. Sin embargo, el nombre propio del impulso del meme es Taylen Kinney. El jugador de baloncesto universitario utilizó el gesto durante una entrevista, y a partir de ese momento, miles de videos surgieron tratando de repetir la misma escena.

También hay varias teorías acerca del origen de los números escogidos. Algunos lo asocian con la calle 67 de Filadelfia, donde habría vivido Skrilla. Otros lo han vinculado al código policial estadounidense 10-67, empleado para comunicar una defunción. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones ha acabado fijando un sentido único al fenómeno.

Una conexión religión-adolescentes

El caso del Papa León XIV ha hecho que el meme traspase aún más la frontera entre internet y los grandes actos públicos. Durante cada una de sus apariciones, sobre todo cuando hay gran presencia del sector juvenil, el six seven aparece entre pancartas, gritos y mensajes escritos en teléfonos móviles.

Que el Papa lo repita no quiere decir nada, pero lo que queda más claro con ello es que se ha convertido en una de las formas con las que los jóvenes intentan conectar con él. Y el papa, al menos de momento, les sigue el juego.